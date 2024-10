Bastianini: "La lucha con Márquez ha sido bonita, pero yo tenía la línea buena"

Enea Bastianini parece que solo está interesado en pelear la posición a los pilotos españoles, como paso con Jorge Martín en Misano o este sábado con Marc Márquez en la sprint. El italiano de Ducati se pasó toda la carrera a rueda de Pecco Bagnaia y solo ganó posición cuando se fue al suelo Pedro Acosta cuando lideraba. A partir de ahí la carrera del italiano fue muy plácida, sin atacar a Pecco y con Marc Márquez lejos por atrás. Al final, sin embargo, Márquez atacó a dos vueltas del final y pasó al italiano que, entonces, sí se le devolvió, de forma limpia, pero agresiva, defendiendo su posición y arriesgano a una caída suya y de su rival, sin que Marc quisiera forzar y poner en peligro su podio y la lucha por el tercer puesto del campeonato con Enea.

"Ha sido una carrera muy buena, el ritmo era muy bueno, al final estaba muy cerca de Pecco. He perdido tiempo al final cuando me adelantó Marc y se la devolví, cerré los ojos en la última vuelta y fue muy bien, muy buen segundo lugar", resumió.

Sin embargo, lo cierto es que la presión de Márquez llevó a Enea a irse encima de Pecco, sin embargo no intentó adelantar a su compañero de equipo.

"Ha sido una buena carrera, no me lo esperaba, esta mañana el ritmo no era bueno, el time attack si lo era, siempre me encuentro bien ahora a una vuelta, pero en paso no estaba cerca, casi 0.5 más lento. La carrera al final ha sido diferente, y la lucha con Marc ha sido bonita, pero yo tenia la línea buena y ha sido más fácil para mi, al final una muy buena segunda posición", explicó.

De cara a la carrera de este domingo, el de Ducati admite que tiene que hacer cambios.

"La gestión será importante, tendremos que hacer alguna cosita más para mañana, con el neumático trasero hoy estaba un poco al limite y es extraño porque es lo que me diferencia, cuidar la goma trasera, tendremos que mejorar un poco, será diferente porque iremos con la goma media, así que hay que preparar bien la carrera", avisó.