Bastianini lidera el Warm Up por delante de Acosta y Viñales

Enea Bastianini aprovechó los 10 minutos de sesión del domingo por la mañana para marcar el mejor tiempo y liderar una sesión de MotoGP, marcando un tiempo de 1.39.505, lejos de los registros importantes, pero suficiente para poner a punto la moto de cara a la carrera de este domingo en el Circuit de Catalunya, que arrancará a las dos de la tarde.

Por detrás del de Ducati, a escasas milésimas, terminaron la GasGas de Pedro Acosta y la Aprilia de Maverick Viñales, que en la sprint del sábado no pudo ser protagonista con una moto que estaba a punto para aspirar a todo, como demostraron Raúl Fernández, que se cayó liderando, y Aleix Espargaró, que se llevó la victoria final.

Marc Márquez logró el cuarto mejor tiempo del Warm Up, algo que sin embargo no impide que el de Gresini tenga que volver a salir esta tarde 14º en parrilla, una circunstancia que el sábado no le privó de protagonizar una gran remontada para cruzar segundo la meta. Quinto terminó Jorge Martín, que el sábado solo pudo ser cuarto tras una carrera muy dura y con mucho sufrimiento por la falta de agarre que sufrieron todos los corredores.

Lejos de los primeros puestos terminaron Pecco Bagnaia, que se cayó el sábado en la última vuelta cuando iba liderando y tenía el triunfo en el bolsillo, y terminó 14º el Warm Up. Más atrás terminó Aleix Espargaró, ganador ayer y este domingo por la mañana penúltimo con, probablemente, algún problema en su Aprilia.

Clasificación Warm Up de MotoGP del Gran Premio de Catalunya 2024: