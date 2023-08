Bastianini lidera el Warm Up y Martín se cae ensayando la vuelta larga

Spielberg.- Enea Bastianini lideró el Warm Up del Gran Premio de Austria de MotoGP, primera sesión de entrenamientos que encabeza el piloto italiano que esta temporada debuta en el equipo oficial Ducati, un curso en el que no le ha acompañado la suerte tras una caída en el primer fin de semana del año que le ha condicionado absolutamente hasta ahora. Pese a ser primero, el propio Bastianini aseguraba el sábado que "seguramente la Ducati GP23 tienes muchas virtudes, pero yo no sé encontrarlas".

Segundo fue Fabio Quartararo, seguido de Alex Márquez y cuarto, Maverick Viñales, el piloto que seguramente mejor ritmo esta mostrando este fin de semana, pero que el sábado en la sprint se vio penalizado por una mala salida y un toque en la primera curva. Aleix Espargaró fue quinto, por delante de Franco Morbidelli y Brad Binder, segundo ayer en la sprint. Miguel Oliveira, que ayer por tercera vez este año le tiraron al principio de la carrera, Marco Bezzecchi, al suelo en la misma acción, y Pecco Bagnaia, ganador aplastante en la sprint, cerraron el top 10.

Caída de Martín en la Long Lap

Nada más comenzar el Warm Up, Jorge Martín pasó por el pasillo de la Long Lap Penalty, situada en la curva 1, el castigo que deberá cumplir en los primeros giros de la carrera larga de este domingo en Spielberg. Martín, que se tocó con Fabio Quartararo en la salida de la sprint del sábado, fue sancionado varias horas después, ya bien entrada al tarde, con una vuelta larga para la carrera, una decisión que ha levantado ampollas. Lógicamente, la sprint es una carrera corta que reparte la mitad de puntos, y en Pramac consideran que el castigo debió producirse en ese momento "Tuvieron 14 vueltas para sancionarle durante la carrera, no entendemos porque le castigan para la carrera del domingo", no en vano en la prueba larga se reparten el doble de puntos y cualquier penalty supone una mayor perdida, y más al segundo clasificado del campeonato que sale el 12º en parrilla después de que los comisarios le cancelaran hasta dos vueltas en la clasificación del sábado.

El ensayo de Martín no fue nada bien, se cayó en la vía de la vuelta larga y la moto fue a parar a la pista, obligando al piloto a volver corriendo al box a buscar la segunda moto, todo fruto de la presión y del criterio tan cambiante a la hora de imponer sanciones del panel de comisarios. Martín acabó último el calentamiento, justo por detrás de Marc Márquez, que fue 22º, solo por delante del madrileño.