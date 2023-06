Bastianini: "Repetir lo de Márquez en Le Mans será complicado"

Enea Bastianini pondrá fin a su calvario. El piloto italiano volverá a la competición este fin de semana en su carrera de casa, el Gran Premio de Italia que se disputa en Mugello, después de no haber podido disputar ninguna ronda completa de la presente temporada.

Tras fracturarse la escápula derecha en un desafortunado accidente con Luca Marini en la carrera al sprint del Gran Premio de Portugal, Bastianini se ha ido perdiendo los fines de semana consecutivos, al no estar nunca al 100 por 100. El de Ducati trató de volver a la competición en Jerez, pero al no estar listo optó por volver a parar para reaparecer en mejores condiciones y en su país.

A pesar de la larga espera, el transalpino reconoció este jueves en la rueda de prensa previa de pilotos que aún no estaba al máximo después de haber probado la Panigale, pero que sí se encontraba para competir a un nivel decente.

"Para mí es fantástico volver aquí, sobre todo siendo el Gran Premio de casa. Este descanso se me ha hecho eterno, pero ahora hay que resetear la mente, volver a retomar la competición y estoy preparado. Ahora el hombro está funcionando bien. Probablemente no me encuentre aún al 100 por 100, pero sí bastante cerca", dijo.

"Tengo que ir recuperando de nuevo la confianza poco a poco mañana, porque no he pilotado mucho. Solo hice un test hace dos semanas. Me fue bien, pero ya veremos mañana qué tal me va con la MotoGP", continuó.

Bastianini fue preguntado después por si se veía en condiciones de emular el regreso de lesión de Marc Márquez en el último Gran Premio de Francia, donde el ocho veces campeón del mundo luchó por el podio en las dos carreras del fin de semana, cayéndose en la última cuando luchaba por él. El #33 lo catalogó de complicado.

"Marc en Le Mans fue muy fuerte, desde el sábado se vio que mejoraba muchísimo y se mostró competitivo el domingo. Lo dio todo, con todo su potencial, pero mi lesión ha sido mucho mayor. Por el momento no estoy al 100 por 100, probablemente al 90. Puedo estar bien a una vuelta, pero tengo que ver cuál será mi reacción durante la carrera. Lo que hizo Marc fue especial, repetirlo en mi situación puede ser más complicado", comentó al respecto.

Por último, Bastianini habló de sus test previos a la lesión y de sus expectativas para Mugello: "Me sentí cómodo con la Panigale. El segundo día sí me encontraba un poco más cansado, sobre todo al final de la sesión, y también al día siguiente, pero es normal. El fin de semana anterior conseguí trabajar mucho mejor, pude entrenar más, y creo que puedo ser un poco más competitivo durante este fin de semana. En cualquier caso no será fácil, sobre todo de cara a la carrera del domingo porque es un poco larga, pero siento confianza".

"Mugello será como un test para mí, pero mañana ya lo pondremos a prueba. Este fin de semana estaría bien entrar en el Top 10, eso sería un buen resultado. Después tendré que ir mejorando de cara a Sachsenring y Assen. Por el momento quiero centrarme en esta carrera, porque es una de mis favoritas", finalizó.