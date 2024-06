Bastianini: "Mi intuición me dijo que KTM era la dirección más sólida para mi futuro"

En su primera aparición pública desde que se dio a conocer la noticia del fichaje de Marc Márquez por Ducati y el suyo propio por Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini pudo dar explicaciones de la dinámica que le llevó a convertirse en piloto del proyecto de Mattighofen para la próxima temporada, tras dos años en el box oficial rojo.

Antes de eso, sin embargo, el chico de Rimini avisó de que la temporada es muy larga todavía, que quedan doce grandes premios por delante y que tiene ambiciones que cumplir antes de abandonar Ducati.

"Vengo de grandes fines de semana, mi punto fuerte es la parte final de las carreras y estoy contento con la inercia", recordó el espectacular segundo puesto del GP de Italia.

"Llegamos a un circuito que ha sido critico para mi los últimos años, pero partimos de cero, la base es buena y estaremos en disposición de luchar por el podio, esa es inicialmente la intención", ha explicado sobre sus objetivos para Assen.

"Se está hablando mucho del futuro, pero tenemos que mirar también el presente y estoy muy cerca de conseguir este año un resultado importante, mi objetivo es estar entre los tres primeros a final de temporada", avisó.

Sin embargo, Bastinini es noticia porque ha anunciado ya su fichaje con Red Bull KTM Tech3, formando equipo con Maverick Viñales y uniéndose a los oficiales de la fábrica, Pedro Acosta y Brad Binder.

"La verdad es que fue todo muy difícil, en la carrera de Mugello algo cambio, Ducati tomo su decisión y el mercado empezó a moverse super rápido, igual de rápido que nosotros en la pista, resultaba difícil tomar una decisión, las propuestas eran muy buenas, pero cuando vi el proyecto del equipo (KTM) entendí que teníamos posibilidades de tratar de ganar, y esa motivación me dio sensaciones muy positivas para el futuro. Maverick será mi compañero de equipo y será muy buena dupla, seremos muy fuertes", vaticinó el italiano.

"Tenemos que centrarnos en el presente, tenemos muchas carreras por delante hay que centrarse", insistió sin éxito.

Los responsables de KTM han asegurado que, en 2025, los cuatro pilotos contarán con las mismas armas y oportunidades, a la espera de ver qué piloto marcará la pauta.

"No sé como es el contrato de Maverick, mi moto va a ser la misma que la de los pilotos de fabrica y he visto que voy a tener mucho apoyo de los ingenieros, por eso me he decidido por esa opción. Tener dos pilotos como Pedro y Brad sería muy positivo, pero no se como será la situación. En cualquier caso, estoy seguro de que vamos a ser muy competitivos".

Viñales, que estaba a su lado en la rueda de prensa, hizo una puntualización: "En esa misma entrevista (con Pit Birer, director deportivo de KTM), dice que la referencia la marcará el piloto que esté delante", dejando el supuesto de que el más rápido será el líder, aunque todo apunta a que será Acosta la referencia.

También le recordaron a Bastianini que Aprilia había mostrado mucho interés por ficharle.

"A ver, la oferta estaba ahí, pero yo tomé la decisión muy pronto, porque si te lo piensas demasiado no llegas a ese momento. Tienes que ser capaz de dejarte llevar por la intuición y la mía me decía que la KTM era la dirección más solida para mi y para mi futuro. Ha ido todo muy rápido, en Mugello vimos que Marc iba a llegar a Ducati, todo paso rápidamente, pero creo sinceramente que tomé una buena decisión para mi futuro".