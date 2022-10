Bastianini: "La intención era adelantar a Bagnaia en la última vuelta"

Cargar el reproductor de audio

La resolución de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Malasia nos dejará, para siempre, la duda de si Enea Bastianini se ciñó a las órdenes de equipo de Ducati no molestando a Pecco Bagnaia, ganador de la carrera y ahora a solo dos puntos de proclamarse campeón, o, por el contrario, si no tenía más y perdió 'deportivamente' con el que será su nuevo compañero de equipo la próxima temporada.

El de Gresini, que salía segundo en parrilla, se vio adelantado por Pecco tras la salida, en la frenada de la primera curva. Circulando tercero, se vio muy prudente a Bastianini, sin presionar al líder del Mundial. Tras la caída de Jorge Martín, poleman y líder de la carrera en las primeras seis vueltas, Enea se mantuvo segundo, a rueda de Pecco, siempre muy cerca pero sin dar excesivamente la sensación de que en sus planes estuviera atacarle para intentar ganar.

En ese momento, con Pecco liderando, Enea segundo y Fabio Quartararo tercero, el Mundial no estaba resuelto, pero por detrás, Marco Bezzecchi llegaba hasta el francés y un adelantamiento sí cerraba la consecución de la corona para Ducati por primera vez desde 2007.

De forma inesperada, sin embargo, cumplidas las diez primeras vueltas de una carrera programada a veinte, Bastianini pasó a Pecco y se puso a liderar la carrera. Por unos instantes parecía que el de Rimini tenía algo más que Bagnaia y que podía escaparse, mientras Bezzecchi aún parecía capaz de atrapar y pasar a Quartararo.

La situación hubiera sido cómica, ya que ese adelantamiento del debutante de VR46, combinada con la victoria de Enea, hubiera dejado a Ducati con la miel en los labios.

Pero a falta de 7 vueltas para el final, Bagnaia volvió a adelantar a Bastianini, aunque el sorpasso de Bezzecchi, nunca llegó y Quartararo pudo alargar la resolución del título dos semanas más, hasta Valencia.

Con Martín fuera de combate y Bezzecchi ya descolgado de Quartararo, en cabeza Bagnaia y Bastianini estaban luchando por la victoria, uno de los eximentes marcados por Ducati en las órdenes de equipo. Según la casa italiana, ésta pidió a sus pilotos que no hicieran estupideces con Pecco, que no le adelantaran si luchaban por posiciones fuera del podio, pero que tenían libertad si lo que estaba en juego era el triunfo.

Lógicamente, al final de la carrera, le preguntaron a Bastianini si en su mente estaba intentar lograr la victoria.

"Estuve muy cerca, sobre todo en la última vuelta, pero creo que era difícil alcanzarle en la última parte de la pista y era importante para mí mantenerme cerca del primero", explicó el de Gresini.

Ya en la parte final de la última vuelta, se pudo ver como Enea se tenía que abrir para no impactar con Pecco.

"En la curva 9 he intentado ir por el interior, pero era difícil, así que he ido por el exterior", dijo, reconociendo que quería buscar la victoria.

"Sí, me gusta atacar, pero siempre con cuidado porque para Ducati este título es importante", admitió.

"He intentado adelantar a Pecco de nuevo en la última vuelta, pero era un poco peligroso", concedió el de Rimini, reconociendo que estaba midiendo sus maniobras.

"A veces hay que ver también las otras cuestiones, se lucha por el campeonato y es así".

La oportunidad del de Gresini hubiera sido a mitad de carrera, cuando pasó a Pecco y trató de escaparse, sin éxito.

"Ha sido una buena carrera, hemos salido bastante bien, y rápidamente hemos tratado de ir al ataque para evitar que no subiera presión de los neumáticos, se ha caído Martín y he pensado que era el momento idóneo para atacar", dijo.

"Me he puesto primero, pero no tenía tracción, la moto no estaba funcionando del todo bien", reveló el problema.

"Yo he hecho mi carrera, he tratado de dar el máximo, pero no estábamos al cien por cien, algo no iba del todo bien en la moto".

"En cualquier caso he dado mi máximo", zanjó la Bestia intentando dejar claro que siempre tuvo en mente tratar de ganar la carrera.

