Bastianini: "No me siento inferior a los pilotos oficiales de Ducati"

Cargar el reproductor de audio

Aunque el pasado año, en su debut en la clase reina, ya deslumbró con dos inesperados podios al manillar de una Desmosedici 2018 del equipo Avintia, Ducati no creyó oportuno entregar este año a Enea Bastianini el mejor material disponible, y pese a tenerlo bajo contrato, lo colocó en la refundada estructura Gresini Racing, con una moto de 2021.

Sobre el papel, además de por detrás de los pilotos de oficiales, Pecco Bagnaia y Jack Miller, y de los de Pramac, Jorge Martín y Johann Zarco, Enea también estaba detrás de Luca Marini, con material 2022 en el VR46, como el sexto piloto de Ducati en la parrilla de MotoGP.

Sin embargo, el de Rimini se ha rebelado contra todo lo establecido para ser, tras seis carreras consumidas, el mejor piloto de la marca en la general y el que más carreras ha ganado, la de Qatar y la de Austin.

Hasta el pasado domingo, que Bagnaia logró la primera victoria del año para una Desmosedici GP22, la maquinaria 2021 parecía gozar de una cierta ventaja, de una inercia ganadora que venia desde el año pasado, cuando logró imponerse en cuatro de las seis últimas carreras. La duda es, hasta cuándo puede alargase en el tiempo esa inercia

"No lo sé, seguramente las motos oficiales tendrá evoluciones a lo largo del campeonato, pero de momento mi moto no tiene nada que envidiar a la 2022, quizá un poco de agilidad por el carenado nuevo, pero por el resto son muy similares. Por tanto, no me siento inferior a los oficiales", aseguraba Bastianini en una conversación en exclusiva con Motorsport.com la pasada semana en el paddock de Jerez.

Con una moto ya hecha y amortizada, la cuestión es si Ducati va a evolucionar o mejorar el material del que dispone Enea.

"Dependerá todo de mis resultados y de lo que llegará de positivo de los pilotos oficiales, y también si son piezas que se pueden adaptar a mi moto, pero esto es algo que ahora mismo no lo sé".

Para un constructor como Ducati, tiene que ser difícil asimilar que gane más un piloto de un equipo satélite con una moto del año pasado, que sus flamantes prototipos full factory.

"Seguramente no debe ser fácil desde su posición ver que uno de sus pilotos oficiales no está delante de uno de un equipo satélite, además un equipo satélite nuevo. Pero para ellos yo soy un piloto Ducati dentro del equipo Gresini y no creo que no estén contentos de esto. Siento que tengo el apoyo total de la fábrica", dice convencido.

El objetivo número uno del chico de Rimini, a parte de ganar carrera y, si se puede, el título, debe ser dar el salto al equipo oficial el próximo año.

"Estoy aquí para intentar ganar y tratar de obtener los mejores resultados este año. En óptica de futuro, obviamente, el objetivo es llegar a un equipo oficial. Dependerá de muchos factores, lo primero hacer resultados. De momento estoy concentrado en este campeonato", esquiva la espinosa cuestión.

Llegado el momento, si Ducati decide que no puede ser el equipo oficial, las opciones serían ir a Pramac, que puede ser, o no, un paso adelante, o quedarse en Gresini con el mismo material que los pilotos oficiales. Una elección complicada.

"Es una pregunta difícil. Creo que todo depende de lo que quiere hacer Ducati, al fin y al cabo son ellos los que deciden todo. El próximo año tendré un paquete completamente oficial, eso es seguro, y luego ya veremos en qué equipo quieren colocarme o qué quieren hacer conmigo", se resigna, o no.

Por último, le preguntamos a Enea si en clave de futuro se como piloto Ducati, o no le importaría experimentar con otras fábricas.

"Yo me veo como piloto Ducati, pero deben darse ciertas condiciones para seguir siendo piloto Ducati. Pero a día de hoy te digo que sí", zanja ‘la bestia’.

Enea Bastianini, Gresini Racing 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 2 / 50 Foto de: Dorna Enea Bastianini, Gresini Racing 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 7 / 50 Foto de: Dorna Enea Bastianini, Gresini Racing 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP, accidente 28 / 50 Foto de: Dorna Enea Bastianini, Gresini Racing 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Enea Bastianini, Gresini Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team, Jack Miller, Ducati Team 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images