La aventura de Enea Bastianini en MotoGP acaba de empezar y hay que señalar que los primeros resultados han sido realmente buenos. Con una antigua Ducati GP19 del equipo Avintia Esponsorama, el vigente campeón del mundo de Moto2 se ha situado regularmente entre los 10 primeros, con el noveno puesto en la carrera de Portimao como mejor resultado.

Un comienzo prometedor que no ha impedido que el piloto de la Romagna se haya visto en el centro de los rumores del mercado para la próxima temporada. Durante el Gran Premio España se anunció que el equipo VR46 formará en la parrilla de MotoGP la próxima temporada gracias al patrocinador saudí Aramco, y entre las posibilidades está que la formación de Valentino Rossi lleve motos Ducati.

Las opciones de VR46: ¿Con qué motos correrá el VR46 de Rossi en 2022?

La Bestia tiene contrato con el fabricante de Borgo Panigale y eso podría complicar su situación, aunque en Jerez por el momento no quiso entrar demasiado en cuestiones relacionadas con su futuro.

"No lo sé, en este momento es difícil de decir. VR46 y también Gresini están cerca de Ducati y no sé cuál es mi posición para el futuro, ya veremos. Creo que en una o dos carreras todo estará más definido", comentó.

"Creo que puedo seguir con Ducati, aunque no sé en qué equipo. Me gusta mucho esta moto y creo que mi futuro está con ella, aunque de momento no lo sé", añadió.

La temporada no ha hecho más que empezar, así que de momento no quiere darle demasiadas vueltas a la cabeza: "Todavía es pronto, pero estoy bastante tranquilo. Evidentemente, miraré otras opciones, pero el objetivo es seguir con Ducati", remachó Bastianini, que actualmente marcha 12º en el campeonato y mejor rookie pese a no terminar la carrera de Jerez.

