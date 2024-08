Bastianini elige soñar con el título: "Quiero hacerlo, debo seguir"

Aunque Enea Bastianini no quiere pensar en sus opciones de título aún, lo cierto es que confía en sí mismo. Tiene la primera posición del Mundial de Pilotos a 49 puntos, que no es poco, pero hay algunos factores que llevan al piloto italiano a creer que puede aspirar al gran objetivo, siendo el tercero en discordia de la batalla entre su compañero, Pecco Bagnaia, y Jorge Martín.

La 'Bestia' llega a Austria fresco tras sus dos victorias en Silverstone, donde primero se llevó el triunfo en la carrera al sprint y luego firmó el doblete en la prueba principal del domingo. A estas alturas de la temporada, el de Rimini parece haber encontrado una mayor regularidad que en la primera parte de 2024. Tal vez sea éste también el secreto que le ha permitido recortar varios puntos a los líderes en las últimas citas de la campaña.

"Estaría bien poder mantener este nivel de rendimiento durante el resto del campeonato", dijo Bastianini en la rueda de prensa de pilotos en el Red Bull Ring. "Estoy contento, porque en Silverstone conseguí ganar la sprint, y normalmente no soy de los mejores en ese tipo de carreras. Pero siempre intento mejorar y aprender del pasado. El Red Bull Ring es una buena pista para Ducati, y creo que seremos los más fuertes. Aunque habrá que ver a los otros fabricantes, porque KTM también ha sido fuerte aquí muchas veces. Pero tengo confianza, me siento bien y creo que podré lograr un buen resultado aquí".

Como viene siendo habitual en las últimas semanas, el #23 ha estado en el epicentro de las preguntas relacionadas con el fin de su relación con Ducati y su fichaje por la casa de Mattighofen: "Ya hemos recibido muchas preguntas relacionadas con el mercado. No sé si al principio de la temporada ya estaba fuera de los planes de Ducati, siempre he luchado por ser más rápido. No fue fácil para mí, porque me perdí muchas carreras en 2023 y era importante para mí encontrar consistencia y velocidad en la primera parte de este año. Ahora ya es tarde. Puedo explotar mejor la moto, pero es tarde. Ya está, y el año que viene estaré en KTM".

En las entrevistas con los medios posteriores a la rueda de prensa, Bastianini tuvo más tiempo para explicar algunos conceptos. El primero es que cree en el título. O mejor dicho, quiere seguir soñando con ese objetivo y, para ello, tendrá que recortar la distancia que le separa de los dos contendientes.

"Misano siempre es bonito para los pilotos italianos, porque todos venimos de esa zona. Pero será difícil, como siempre, porque Martín ha sido muy fuerte allí, sobre todo el año pasado. Ahora vendrán muchas pistas importantes para mí. Tendré que intentar recortar puntos a los que tengo delante y no será fácil, porque estoy a 49 puntos. Pero quiero soñar y debo seguir haciéndolo. Siempre [he creído] en el Mundial. Carrera tras carrera soy cada vez más rápido, tengo más datos y me siento mejor".

Para seguir teniendo opciones de ganar la corona, el transalpino tendrá que seguir estando delante en las clasificaciones de los sábados para las dos carreras del fin de semana. Actualmente, en la categoría reina la posición de salida se ha convertido en algo casi primordial, y Enea lo ha entendido bien.

"A estas alturas se ha convertido en esencial salir en la primera fila de la parrilla para jugarse la victoria. Ya desde la segunda es más arriesgado, porque te pueden pasar los pilotos de detrás. En cambio, desde la primera es más difícil que te adelanten. En muchos circuitos salir primero o segundo de la primera curva marca una gran diferencia. Ganar es diferente. Quieras o no, vencer te hace ir más ligero. Sin embargo, yo sabía que era rápido. He perdido muchas carreras porque salía muy atrás y me costaba ser eficaz en las primeras vueltas, así que comprometía la carrera. Sé que puedo hacerlo bien, pero tengo que ser más constante a la hora de salir más adelante", remachó.