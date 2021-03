Bastianini: "Me esperaba que la moto fuera más complicada"

El campeón de Moto2 tuvo que esperar hasta la pasada semana para debutar sobre una MotoGP, después de que en 2020 no hubiese test al final de la temporada y los primeros ensayos de pretemporada en Malasia fueran cancelados.

Bastianini aterriza en MotoGP de la mano del equipo Avintia y con Luca Marini como compañero, dos de los tres rookies junto a Jorge Martín. La pareja del equipo español tendrá una Ducati de 2019, mientras que el madrileño lo hará con una Desmosedici como la de los pilotos oficiales.

En la primera toma de contacto de los novatos, el mejor en el acumulado fue Martín, 15º después de los seis días el Circuito de Losail, que superó por 18 milésimas a La Bestia. Ambos hicieron su mejor tiempo en el shakedown. No obstante, Bastianini fue el más rápido entre los debutantes en dos jornadas.

"La primera impresión fue buena", afirmó Bastianini. "Me quité las dudas, tenía ganas de probar la moto. Me sentí bien con la frenada y después de estos días, el principal problema fue un poco soltando los frenos. Los neumáticos son muy diferentes, puedes empujar mucho en mitad de la curva y ser más rápido que en Moto2. La adaptación a la moto fue buena desde el principio y después de tres días pude rodar más fluido y relajado. Tengo más confianza en mí mismo y puedo esforzarme más. Tengo que mejorar mi preparación, pero en general va bien. El segundo día hice una simulación de carrera y me fue bien. La terminé bien y estoy contento con eso".

Después de subirse a su nueva moto, el piloto de 23 años se atreve a marcarse un objetivo para la temporada.

"La presión es normal. Ahora hay muchos pilotos rápidos, pero a mitad del campeonato quiero estar entre los 10 primeros y también ser el mejor rookie. Ese es mi objetivo este año, pero si no lo consigo, mejoraré para el año que viene", señaló.

Uno de sus rivales directos en 2021, Jorge Martin apuntó que la Ducati era una moto fácil. Bastianini tampoco se encontró muchas dificultades.

"Fácil es una palabra grande. Me esperaba que fuera más complicado. Las sensaciones fueron buenas de inmediato, tuve una buena primera impresión, se detiene bien, puedo girar. Me cuesta soltar los frenos, pero en general, comparado con Moto2, todo es positivo. Seguro que los problemas surgirán cuando estemos luchando por las milésimas. Tenemos que mantener los pies en el suelo", zanjó.

Las fotos de Enea Bastianini en los test de MotoGP en Qatar

Enea Bastianini, Esponsorama Racing, practice start 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing y Lorenzo Savadori, motos accidentadas del Aprilia Racing Team Gresini 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing, Jack Miller, Ducati Team 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing, Jack Miller, Ducati Team 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing, Enea Bastianini, Esponsorama Racing 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images