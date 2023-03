Bastianini: "Todavía me falta esa sensación especial para ser más rápido"

Cargar el reproductor de audio

Enea Bastianini asombró con una victoria espectacular en la apertura del curso pasada en Qatar, la primera de sus cuatro inesperadas victorias en su primer año en Gresini, pese a contar con una maquinaria del año anterior. Unas prestaciones que le llevaron a ganarse un puesto en el equipo oficial de Bolonia, junto al campeón en defensa del título, Pecco Bagnaia.

Con su llegada al garaje oficial y con el mejor material disponible en sus manos, uno podía pensar que Bastianini sería uno de los claros favoritos a luchar por el campeonato desde el primer momento, sin embargo, el italiano está pasando por algunas dificultades. En el arranque del Gran Premio de Portugal solo puso ser 15º a 0.9 segundos de Alex Márquez, su sustituto en Gresini. En el P2, se metió por los pelos entre los diez primeros para asegurarse el pase directo a la Q2, con una desventaja de 0.547 segundos respecto a Jack Miller, el sorprendente líder de la jornada.

El italiano, un chico tranquilo que no pierde los papales en ningún momento, sabe que la temporada es larga y que estas ligeras dificultades las irá superando con el paso de las carreras. De momento, disfruta de su primer gran premio vestido de rojo como piloto oficial.

"Ha sido una sensación nueva comparada con los entrenamientos, he disfrutado mucho", explicó Enea al final del día.

El de Ducati dio un salto importante del primer al segundo entrenamiento, mejorando casi 1,5 segundos su tiempo.

"Más que nada, rodar con pilotos que llevan los mismos neumáticos te hace entender algo más. En los tests todo el mundo corre con un neumático y es más lioso de entender. En cambio de esta manera lo ideal es ver cuáles son los ritmos en la misma franja horaria. Luego también es emocionante ir vestido de rojo por primera vez en un gran premio".

Hace dos semanas, en los test celebrados en este mismo circuito, Enea acabó sexto, mejorando once posiciones respecto al primer día. Pero de nuevo en Portimao, las condiciones de la pista han cambiado.

"Especialmente por la mañana esperaba continuar donde lo dejé en los test, en cambio me he encontrado desconcertado. Definitivamente la pista después de Moto2 nos ofrecía menos agarre, había más viento que en los test, así que he tenido que encontrar mi camino. Pero al final he podido trabajar un poco mejor por la tarde. Es una pena lo de las dos banderas rojas, sobre todo la segunda, que no necesitábamos. Lo siento por Pol Espargaró, espero que se recupere pronto", tuvo un pensamiento por su colega accidentado.

A última hora Bastianini se acercó mucho a los tiempos de referencia, hasta que Jack Miller se sacó un crono surrealista de la chistera en su último giro.

"En realidad es extraño, también porque hacía bastante viento pero la pista era bastante rápida. Obviamente, cuando hicimos los test la pista estaba más sucia. En este momento creo que el sábado rodaremos mucho más fuerte, creo que marcaremos tiempos muy rápidos en la calificación", que arrancará a las 10.50 hora local. "Miller está ahí, lo ha logrado, la verdad es que no le esperaba", añadió con una sonrisa.

Clasificado para la Q2, Enea puede afrontar la clasificación con serenidad, pero es difícil, desde fuera, entender su potencial.

"Yo tampoco lo entiendo todavía, quiero ver los datos e intentar entenderlo. Siempre hemos mejorado y siempre hemos sido un poco más rápidos. A lo largo del día mi ritmo mejoró, el segundo time attack fue mejor a pesar de algunos pequeños errores, así que creo que el potencial es bueno, pero todavía me falta esa sensación especial para poder ser más rápido. Creo que va a ser un año muy interesante a partir de mañana (sábado). Si hago una buena clasificación espero tener un buen ritmo para mantenerme delante. Pero será difícil, no hay muchos puntos en los que se pueda adelantar, así que será importante salir delante en parrilla".

Por último, el italiano dio su opinión sobre el punto (curva 10) en el que sufrió del accidente Pol Espargaró, donde no hay barreras de aire.

"Es increíble que no haya airfence, porque con las velocidades a las que vamos, el muro está pegado. Por eso creo que las Comisiones de Seguridad deberían celebrarse los jueves y no los viernes (como es habitual). Quizá lo hubiéramos dicho, como dijimos tantas cosas durante la sesión informativa de este jueves pasado, así que en mi opinión es algo que hay que revisar", zanjó el de Rimini.

