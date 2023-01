Bastianini: "En los detalles, Ducati va por delante del resto"

Cargar el reproductor de audio

Esta temporada entrarán en escena esas mini carreras que se celebrarán los sábados, y que repartirán la mitad de los puntos de las que se llevarán a cabo los domingos. El hecho de que las vueltas a completar sean la mitad, acentúa la importancia de la arrancada y de los primeros giros, dado que habrá menos margen para recuperar después.

Hasta ahora, Enea Bastianini ha basado su estrategia en ir de menos a más con el paso de las vueltas, gracias a una magnífica gestión de los neumáticos, en un plan pensado junto a Alberto Giribuola, quien le acompañó en los dos últimos años en Gresini, y que ahora vestirá los colores de KTM.

En su segunda temporada en MotoGP, la Bestia fue uno de los contendientes que peleó por la corona hasta prácticamente el final, terminando el tercero en la tabla de puntos definitiva, con cuatro victorias y seis podios en su casillero.

Enfundado ya en el mono de color rojo de la formación de fábrica de Ducati, el piloto de Rimini está decidido a ser todavía más protagonista de lo que lo fue el curso pasado, y eso pasa por ser competitivo tanto los sábados, como los domingos.

"Digamos que, en un primer momento, en las primeras vueltas no podía dar el máximo (se ríe). Puede que ahora, en las carreras al sprint, dé la sorpresa", advertía Bastianini, este lunes, en la presentación de la nueva Desmosedici GP23.

Tras jugarse el puesto como compañero de Pecco Bagnaia con Jorge Martín, los números del #23 fueron de lo más contundente, de modo que la compañía de Borgo Panigale le eligió a él. Con la primera pareja italiana de su historia en MotoGP, el fabricante boloñés tiene ante sí una oportunidad de oro para seguir haciendo historia y sumar el tercer

Mundial de su palmarés, el segundo consecutivo. Más que nada porque, si nos guiamos por los números de 2022, sus pilotos disponen de la herramienta más afilada de la parrilla.

"No me molesta que digan que la Ducati es la mejor moto, porque yo también pienso que lo es. Es verdad que no he probado ninguna más, pero creo que es así", añade el italiano. "Eso no quiere decir que las demás hagan reír. El nivel es tan alto que aquello que marca la diferencia son los detalles. Y, en los detalles, Ducati va por delante del resto", remacha Bastianini.

Enea Bastianini, Ducati Team 1 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 2 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 3 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 4 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 5 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 6 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 7 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 8 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 9 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 10 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 11 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 12 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 13 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 14 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 15 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 16 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 17 / 18 Foto de: Ducati Corse Enea Bastianini, Ducati Team 18 / 18 Foto de: Ducati Corse