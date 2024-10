Bastianini: "El desgaste luchando con Binder me privó de un podio en Japón"

El italiano de Ducati se ha distinguido siempre por ser un piloto que cuida los neumáticos, lo que le permite desatar furibundos ataques en los finales de carrera. Sin embargo, este pasado domingo Enea Bastianini no estuvo tan fino en la gestión de sus gomas y cuando llegó a la cuarta plaza con el podio a la vista "era demasiado tarde", aseguró.

El sábado, en la sprint, Bastianini dejó algunas dudas. El italiano se empleó a fondo con Marc Márquez, al que logró superar, pero luego no atacó a Bagnaia, que ganó la carrera.

El domingo, el duelo lo tuvo con Brad Binder, que pese a no jugarse nada, le puso las cosas muy difíciles al de Rimini, que luchar acabar el año en el podio del campeonato con Márquez, que esta vez le superó en la meta. Ahora, ambos están separados por solo dos puntos en la general a favor de Enea.

"Es frustrante porque la primera vuelta no fue como esperaba", admitió Bastianini al final de una carrera en la que salía cuarto en parrilla, por delante de Binder (5º), Márquez (9º) o Jorge Martín (11º) adelantando los tres al de Ducati antes de acabar la primera vuelta.

"Después de que Brad me adelantara, siempre al límite, perdí muchas posiciones", se lamentaba.

Enea no quiso entrar en el nivel de agresividad empleado por el de KTM para defender y recuperar la posición, aunque fuera en las partes iniciales de la carrera.

"¿Demasiado? No, hizo lo que pudo y es normal, pero no lo entiendo, porque él sabe cuál es la situación. Después de dos o tres vueltas es más lento. Luego llegué a la curva 11 con muchas turbulencias y no tenía ninguna referencia para frenar fuerte", valoraba un Bastianini que se está jugando el tercer puesto del campeonato, pero debe entender que Binder, se juega el quinto con el novato Pedro Acosta, que el próximo año será su compañero en el equipo oficial KTM.

Bastianini lamento que tras el sudafricano desgastó demasiado el neumático trasero, y una vez logrado el adelantamiento colocándose cuarto en carrera, ese desgaste no le permitió luchar por el podio.

"Perdí mucho tiempo adelantando a Brad y la presión le pudo. Una vez que le pude pasar, fui rápido y también las sensaciones sobre la moto eran buenas, pero ya era demasiado tarde", admite.

Durante la carrera, en las vueltas finales, la distancia de Bastianini con Márquez, que iba tercero, llegó a bajar de las 7 décimas.

"Estaba muy cerca de Marc, pero era demasiado tarde. Mi ritmo era bueno, pero el suyo también. Intenté hacer algo más en esa parte de la carrera, pero también sufrí con la parte trasera de la moto, porque detrás de Brad la usé mucho para intentar pasarle. Cuando empujé estaba ya al límite", aseguró.

Después de un inicio de temporada irregular, Bastianini se ha consolidado ya entre los cuatro más rápidos en cada carrera, y en Australia, dentro de dos semanas, espera tener una nueva oportunidad para ganar.

"Ahora siempre estoy luchando por los podios y esto es importante para mí", dice.

"Pero a veces hay que tener suerte y el domingo en Motegi no la tuvimos. Pero hay que aceptarlo", se resignó.

Con cuatro carreras por delante, Enea tiene dos puntos más que Márquez en la general, donde son tercero y cuarto, respectivamente.

"Muchas veces estoy cerca de Marc y lucho con él, pero la batalla es por la tercera posición en el campeonato, y él es muy fuerte en este momento y lo seguirá siendo durante el resto de la temporada", zanjó el #23.