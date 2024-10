Bastianini: "Ha sido un desastre por las banderas amarillas y una mala estrategia"

Ganador de dos carreras esta temporada, Silverstone y Emilia Romagna, Enea Bastianini solo ha logrado, en lo que llevamos de curso, salir cuatro veces desde la primera fila de la parrilla, con una única pole position, en el ya lejano GP de Portugal. La clasificación se le atraganta al corredor del equipo oficial Ducati, que es tercero de la general aún con opciones matemáticas, aunque lejanas, al título mientras se defiende del cuarto clasificado, Marc Márquez.

Este viernes, en el caótico arranque del Gran Premio de Australia, el viento, la lluvia y el frío obligaron a suspender el FP1 y el trabajo se condensó en una complicada Práctica que daba ya, directamente, el acceso a la Q2.

Había que estar listos y atentos para encontrar el hueco necesario para completar una vuelta rápida que evitara el siempre estresante paso por la Q1. Enea, no lo logró.

"Ha ido todo muy rápido y quizás no hemos tenido una buena estrategia", admitió el corredor de Rimini.

"Pero también he tenido mala suerte, porque han sacado dos banderas amarillas cuando venía en vuelta, y por dos segundos también me he comido la bandera a cuadros. No sé cómo llamar a esta situación, pero el resultado es que al final me he quedado fuera de la Q2", culpó el italiano a las banderas y la estrategia de lo que catalogó de "desastre".

"La sesión ha empezado mal, porque hacía mucho viento y la moto se movía mucho. Luego nos hemos puesto un poco detrás y hemos conseguido mejorar la situación, pero para entonces ya era un poco tarde. Definitivamente, deberíamos haber hecho una estrategia diferente y dar más vueltas con el último neumático", se lamentó visiblemente enfadado con el programa del equipo.

Por si todo eso fuera poco, Michelin llevó a Phillip Island tres compuestos traseros, uno blando nuevo, que pidió a los pilotos que lo probaran, como mínimo, 15 vueltas.

"En la parte delantera, el duro parece funcionar bien, al igual que el año pasado", se quitó un problema de en medio.

"En cambio, detrás habrá que ver, porque prácticamente todos hemos rodado con el blando (nuevo). O al menos yo sólo he rodado con el blando, así que mañana también será importante ver cómo van los demás, aunque creo que blando y medio serán las dos opciones. Pero, sobre todo, habrá que ver si el blando aguanta toda la carrera", dijo preocupado el piloto que mejor cuidad los neumáticos de la parrilla.

Para la Bestia no hay otra solución que clasificarse para la Q2 desde la repesca.

"Obviamente ese es el gran objetivo para mañana. Una vez que lo hayamos hecho, será diferente y espero que tengamos una buena clasificación en parrilla".

En principio, para este sábado no se prevé lluvia, aunque sí posibilidad de viento.

"Siempre prefiero correr en seco. De hecho, espero que esté seco mañana por la mañana en los entrenamientos libres, porque es importante para mí intentar dar algunas vueltas y mejorar mi ritmo. Hoy hemos tenido muchos movimientos en la moto, que me han ralentizado un poco. Mañana trabajaremos para eliminarlo", cerró el de Ducati.