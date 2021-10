Bastianini presenta sus credenciales como piloto top de MotoGP

Enea Bastianini (Rimini, 30-12-1997) se ha convertido en esta última parte de la temporada en una de las sensaciones de la parrilla de MotoGP.

El joven piloto italiano del equipo Avintia, que compite con una Ducati de 2019, ha conseguido en pocas semanas sus dos primeros podios en la clase reina, y si miramos las últimas cuatro carreras celebradas, ha sumado 52 puntos, el cuarto mejor registro.

Concretamente, desde el pasado 12 de septiembre, Bastianini ha hilvanado números de piloto top: fue sexto en el Gran Premio de Aragón, tercero en el Gran Premio de San Marino, de nuevo sexto en el Gran Premio de las Américas, y por último, repitió el tercer puesto en el Gran Premio de la Emilia Romagna.

En ese mismo periodo de cuatro carreras, los números del italiano solo han sido superados por Marc Márquez (73 puntos), Pecco Bagnaia (66) y Fabio Quartararo (61), mientras que corredores de la talla de Pol Espargaró (38), Joan Mir (34), Jack Miller (31) o Johann Zarco (15) han quedado por detrás.

Lo más sorprendente de los buenos resultados de Bastianini, es que los ha logrado partiendo siempre muy retrasado en parrilla. En Motorland salía 9º, su mejor clasificación de la temporada, por lo que solo remontó tres posiciones. Pero en Misano 1 arrancaba el 12º, escalando nueve puestos, que fueron diez en Austin, del 16º al 6º, y trece en Misano 2, donde comenzó la carrera 16º y cruzó la meta tercero.

En solo cuatro carreras, Enea ha sumado más puntos que en las doce primeras, en las que acumuló 35, con un 9º como mejor resultado conseguido en el Gran Premio de Portugal, precisamente el escenario donde se volverá a correr el próximo fin de semana.

Esa tendencia de ir de menos a más, lógica para un debutante en la categoría, plasma un poco el estilo del italiano, que también en carrera suele ir en línea ascendente.

“El potencial que alcanzamos al final de la carrera era nuestro nivel real”, explicó ‘la Bestia’ tras conseguir su segundo podio en Misano.

“Al principio el neumático delantero se recalentó un poco, tal vez debido a que tenía mucho tráfico delante y no podía pilotar bien, especialmente en las curvas de izquierda no podía forzar. Luego, vuelta tras vuelta, empecé a coger el ritmo y al final, cuando vi que estaba cuarto y que Fabio (Quartararo) estaba cerca, pude dar ese poquito más que me hacía falta. Ambos comenzamos desde muy atrás (en parrilla), solo que él se liberó antes que los pilotos que tenía adelante y a mí me tomó un poco más de tiempo. Pero digamos que mi estilo es llegar fuerte al final”, definía el de Rimini.

Una fortaleza en los finales de carrera que ya se vio en la primera de Misano, y que replicó en Austin y en el GP de la Emilia Romagna.

“Las últimas tres vueltas fueron muy duras porque Fabio, aunque sabía que ya era campeón del mundo, empujó muy fuerte y me costó mucho alcanzarle. Pero en la última vuelta logré adelantarle y diría que completamos una gran carrera”.

El acelerón protagonizado por Bastianini en esta recta final de la temporada le coloca 13º de la general del Mundial con 87 puntos, y como líder en la lucha por el rookie del año, superando a Jorge Martín (13º con 82) y Luca Marini (20º con 37).

Además de tener a tiro el objetivo de convertirse en el mejor debutante, Enea aspira aún a terminar en el top 10 de la general del campeonato, teniendo por delante a Maverick Viñales 9º (106 puntos), Miguel Oliveira 10º (92), Alex Rins 11º (91) y Pol Espargaró 12º (90), cuando faltan dos carreras y 50 puntos en juego.

Para un debutante, acabar entre los diez primeros del Mundial sería un resultado enorme, y más si lo puede adornar con algunos podios, como es el caso.

“Debo admitir que esta vez no me esperaba poder subir al podio, pero un poco de mala suerte ajena y un buen ritmo final me permitieron llegar hasta él”, encajaba con honestidad Enea, consciente de las muchas caídas que se produjeron el domingo.

El talón de Aquiles, hasta ahora, del italiano es la clasificación en parrilla, ya que siempre tiene que salir desde muy atrás.

“Me gustaría empezar un poco más cerca, los viernes suelo perder un poco, es mi punto débil, no puedo ser rápido de inmediato. Quizás porque las sesiones son demasiado cortas, vamos a intentar cambiar de estrategia en las últimas carreras. En Misano el clima tampoco me ayudó, realmente sufrí con las condiciones mixtas”.

En su primera temporada en MotoGP, con la moto más vieja de la parrilla (2019) y con un equipo que desaparecerá a final de temporada, Bastianini se las ha apañado para lograr sacar la cabeza y demostrar su clase, la calidad que le llevó a ser campeón del mundo de Moto2 en 2020, cuando pocos apostaban por él, y que le ha asegurado ya tener un puesto fijo el próximo año en el equipo Gresini, aunque de nuevo no podrá contar con el mejor material del fabricante de Borgo Panigale.

Bastianini dispondrá en 2022 de una Desmosedici 2021, mientras que hasta cinco corredores de la marca, Pecco Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martín, Johann Zarco y uno de los corredores del VR46, que será Luca Marini casi con toda seguridad, disfrutarán de la última versión de la moto roja, el modelo 2022.

“El próximo año contaré con una GP21, lo discutí estos días pasados con los chicos de Ducati, no creo que sea posible contar con una moto de 2022, aunque después de lograr este segundo podio quizá pueda volver a hablar con ellos”, explicó Enea el domingo tras la carrera, aunque la sonrisa del piloto delataba que la decisión está tomada y no tiene vuelta atrás.

Una situación que no todo el mundo considera justa, ya que el potencial que está demostrando Bastianini meritaría un mayor esfuerzo por parte de Ducati.

“La forma de correr que está mostrando Enea me ha impresionado”, reconoció Max Biaggi, el campeón italiano ahora en funciones de patrón de un equipo de Moto3.

“Correr en Misano seguro que le ayudó un poco, pero lleva varias carreras a un gran nivel. Sin duda tiene talento, ya lo demostró en Moto2, pero incluso ahora en MotoGP se pueden ver sus grandes cualidades. No me parece justo que el año que viene no tenga una moto oficial, aunque no tengo duda de que Ducati le va a apoyar y ayudar en todo, sobre todo si siguen los buenos resultados”.

“Es un verdadero placer ver pilotar a Enea”, añade Giacomo Agostini, el campeonísimo italiano, también presente en Misano. “Poco a poco irá mejorando de la mano de Ducati, en las últimas carreras ha demostrado que está en una fase de gran crecimiento”, añadía

“Enea está haciendo un gran trabajo y su magnifico podio de Misano merece un aplauso especial; sin duda tiene un gran futuro por delante que para nuestro equipo ya es una realidad”, destacó, por su parte, Gigi Dall’Igna, el ingeniero jefe de Ducati y la persona que tiene la llave de las motos que debe llevar cada piloto la próxima temporada, en la que hasta ocho Ducati (cinco oficiales y tres de 2021) poblaran la parrilla de MotoGP.

