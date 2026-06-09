Bastianini considera "excesiva" su penalización por tocar a Mir en Hungría

Aunque la carrera del Gran Premio de Hungría de MotoGP estuvo marcada por el accidente múltiple provocado en la salida por Jorge Martín, hubo más acciones polémicas que tener en cuenta en el circuito de Balaton Park.

Una de ellas, a mitad de la prueba, involucró a Enea Bastianini y a Joan Mir. Luchando en mitad del pelotón, el italiano de Tech3 se fue largo. En su regreso a la trazada ideal, la 'Bestia' se apresuró para no perder posiciones, y no reparó en que allí estaba su rival de Honda. Le tocó, lo cual dañó la RC213V de Mir, quien consideró en sus declaraciones postcarrera que Bastianini "se pensó que iba solo en la pista".

La suerte fue dispar para ambos. Por un lado, el transalpino pudo acabar la carrera, tras ser sancionado por el incidente con una Long Lap Penalty, en novena posición. Por otro, el español comenzó a tener problemas a raíz de lo ocurrido y acabó yéndose al suelo en la segunda parte de la carrera.

Sin embargo, para Bastianini el castigo que le impuso Dirección de Carrera fue demasiado severo. Para el #23, habría tenido más sentido que le obligaran a ceder la posición, según explicó en sus declaraciones a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, al término de la jornada del domingo.

Las palabras de Mir al respecto: MotoGP Mir: "Bastianini se pensó que iba solo en pista"

"Ha sido una carrera extraña para mí. Cuando vi el accidente en la primera curva, pensé que iban a sacar la bandera roja, porque vi a muchos pilotos en el suelo. Pero no, seguimos adelante y yo estaba en buena posición, luchando por algo bueno", empezó explicando Bastianini.

"No iba mal, estaba bastante bien posicionado, pero me fui largo al salir de la última curva y llegué a la primera con la frenada retrasada, así que tuve que seguir recto. La mala suerte fue que, cuando volví a la trazada ideal, Joan estaba ahí. Intenté enderezar la moto, pero estaba delante de él, no lo vi hasta el final y nos tocamos".

"Después, me impusieron la sanción, que en mi opinión es un poco excesiva; quizá hubiera sido mejor que me hicieran perder una posición. Para mí, esa habría sido la sanción adecuada. Joan no se cayó, y además yo estaba delante de él, no vi la moto. Cuando lo vi, intenté no tocarlo, pero cuando llegó le rocé un poco. La penalización fue excesiva, pero este año vemos muchas, son las nuevas normas", siguió.

"No sé qué le pasó a su moto tras el contacto. Por lo que vi después, creo que perdió los alerones. Pero para mí fue un simple contacto normal de carrera. Como he dicho, lo máximo debería haber sido que me hicieran perder una posición. Mi carrera probablemente habría sido diferente. En este caso, fue imposible hacer más, porque intenté alcanzar a los demás, pero en cuanto me acercaba mucho, nada, era imposible adelantar".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cabe destacar que esa no iba a ser la única penalización de Bastianini, ya que justo después de la primera sanción, el de Rimini se saltó una chicane sin ceder después el tiempo suficiente, según valoraron desde Dirección de Carrera.

"Al intentar recuperar posiciones, me salté la chicane. Perdí posición con Toprak Razgatlioglu, intenté perder un segundo, pero probablemente no lo hice. Por eso hice otra Long Lap. Nunca se sabe realmente cuánto se pierde. Dejé pasar a Toprak, me puse detrás de él, dejando suficiente espacio, pero no fue suficiente".

Sin embargo, el italiano sacó una cosa positiva de su carrera: el ritmo que mostró. "Es satisfactorio; mi ritmo era bueno cuando iba solo. Cuando estaba detrás de los demás, les seguía y no conseguía atacar porque nos falta ese pequeño extra en cuanto a aceleración, para poder mantenernos en contacto con los demás. Después, lo apostamos todo a la frenada, pero a veces corremos el riesgo de salir disparados. Es una pena porque podríamos haber conseguido un buen resultado", cerró.