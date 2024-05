Bastianini: "En carrera no marco la diferencia, eso es lo que me falta"

Con Marc Márquez ya en condiciones de aspirar a la victoria y Jorge Martín en cabeza de la general, Enea Bastianini parece encontrarse actualmente en una posición un poco delicada, ya que el segundo manillar del equipo oficial de Ducati para la próxima temporada está en juego. El italiano ocupa el puesto desde el año pasado, pero siente la presión más que nunca, ya que los dos pilotos españoles figuran en la lista de candidatos de Borgo Panigale y, lógicamente son muy atractivos para el fabricante.

Bastianini, que terminó quinto en la carrera larga del domingo en Jerez, a siete segundos de Bagnaia y Márquez, no ocultó su decepción. "Esperaba algo mejor, poder adelantar, pero ese sigue siendo nuestro límite", lamentó. "Mi salida no fue mala, pero luego me quedé atascado y tuve que ir paso a paso. Lo bueno es que la velocidad estaba ahí, pero el hecho de que no pudiera adelantar fue un problema".

Si se quedó atascado fue detrás de Brad Binder, al que sólo pudo pasar en la última vuelta. Con su velocidad, cree que podría haber luchado por el podio "absolutamente", si hubiera podido rebasar antes al de KTM. A la habilidad del #33 en las frenadas se unieron las propias debilidades de Enea en algunos puntos de Jerez, que atribuye a la propia naturaleza de su pilotaje.

"Desde el año pasado me cuesta más frenar recto. La entrada en curva es muy buena, pero el problema es realmente el momento de apretar el freno, cuando otros pilotos consiguen hacer más, incluso con la misma moto que yo. Me pierdo en esa fase, que es importante en una carrera. Soy el piloto que más bloquea de delante, y tengo que solucionar este problema para el futuro", dijo el italiano tras el GP de España, consciente del coste que tiene ese problema. "Siempre consigo ser rápido y constante, pero en carrera no consigo marcar la diferencia. Eso es lo que me falta en comparación con 2022".

Antes de este top 5 del domingo, Bastianini fue uno de los 15 pilotos que se cayeron en la sprint del sábado. Pero más allá de eso, no ha dejado de sumar puntos desde el inicio de la campaña, lo que le convierte en uno de los hombres más regulares. Cuenta con dos podios en su haber, lo que le sitúa en tercera posición del campeonato, a sólo cinco puntos de Pecco Bagnaia. De Jorge Martín le separan 22 puntos, mientras que todo un grupo, desde Pedro Acosta a Binder, le pisa los talones.

"Tuvo dificultades para adelantar a Binder. Binder es muy difícil de pasar, porque frena muy fuerte. Pero creo que ha hecho una muy buena carrera y un muy buen comienzo de temporada, así que espero que pueda mejorar a lo largo del año", declaró Gigi Dall'Igna a la web oficial de MotoGP. Y añadió: "Como siempre, es un diésel, así que le volveremos a ver en muchas carreras de aquí a final de temporada".

Lo cierto es que a la 'Bestia' probablemente sólo le quede un mes para convencer a los jefes de Borgo Panigale de que merece mantener su puesto, con una decisión prevista alrededor del Gran Premio de Italia. Preguntado por si tiene prisa por conseguir resultados ante esta amenaza, explicó: "Se ha animado la situación un poco, es normal, pero estoy sereno. Era importante para mí intentar no excederme en esta primera parte del campeonato, intentar recuperar un poco el ritmo. Hasta ahora, mi pilotaje no ha sido perfecto y todavía no he conseguido sacar el 100% de la moto, pero aún así he conseguido algunos resultados. A partir de ahora, lo importante es conseguir resultados".

Un test de Jerez alentador para Bastianini

El test del lunes en Jerez tuvo altos y bajos para el #23. Aunque, en su opinión, no tenía muchas piezas que probar, pudo experimentar "tres o cuatro soluciones" que le satisficieron. "Desgraciadamente, el día no empezó muy bien. Pronto tuve una mala caída en la curva 7, pero estoy bien. Es sólo que entré demasiado abierto en la curva y quise hacerla de todas formas, pero cometí un error", explicó Bastianini el lunes por la tarde.

"Al principio estaba un poco estresado por ello, pero luego me tranquilicé e intenté seguir con mi trabajo. Al final, estoy muy contento porque hemos progresado y ahora mi frenada es como la de los demás, si no mejor. También hemos mejorado mucho en términos de ritmo. Es lo que quería", detalló, dando buenas sensaciones.

Aún con ganas de seguir trabajando en la GP24, admitió que todavía había que pulir ciertos aspectos: "Entrar en las curvas es lo que todavía me molesta un poco, en las partes lentas. Podríamos hacer más, pero hoy hemos dado un gran paso adelante. Obviamente, no hemos forzado demasiado, sobre todo porque me he caído, así que no he puesto neumático blando ni he probado nada extraño. Pero pase lo que pase, rodar en 1:37 bajo te da esperanzas. Sin duda será importante intentar entender si lo que hemos probado aquí funcionará en todas partes, pero imagino que sí", finalizó.