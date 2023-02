Cargar el reproductor de audio

Sepang.- Siete motos colocó el fabricante de Bolonia entre las nueve más rápidas al final de la tercera y última jornada del test de pretemporada de MotoGP, que ha concluido este domingo. Entre las más rápidas, como no, estaban las dos motos oficiales, la del campeón Pecco Bagnaia, que fue segundo, y la de Enea Bastianini, su nuevo compañero, que acabó cuarto.

El nuevo corredor oficial de la marca, que sufrió una caída el sábado, volvió a recuperar el hilo sobre la GP 2023.

"Estoy feliz. Esta mañana me costó recuperar la confianza. No paramos. La nueva moto es distinta a la anterior, y me es un poco difícil encontrar la línea", admitió al final de la jornada.

Bastinini dispuso el año pasado en Gresini de una moto 2021, por lo que el salto este año es de dos peldaños al disponer de una moto 2023.

"El gas es distinto, y el freno motor también funciona diferente. Hemos resuelto la mitad de los problemas", argumentaba la 'Bestia'.

Para Ducati la velocidad está con cualquier tipo de configuración, el problema ahora es decidir con qué aerodinámica se quedan, ya que solo pueden hacer un cambio durante el año.

"Sabemos cuál es la línea a seguir en términos de carenado. Hablé mucho con Pecco, y nuestros comentarios son idénticos. Cuando eso ocurre es más fácil comunicarse con los ingenieros", dijo el chico, un detalle que seguramente facilitará la labor de equipo entre ambos.

Pese a que tienen claro el camino a seguir en el tema aerodinámico, las diferentes opciones de las que disponen aconsejan no precipitar la decisión.

"Aún tenemos que entender qué carenado es mejor, y eso lo haremos en Portugal", donde se celebrará una nueva tanda de test de pretemporada.

"Seguramente no esté al 100% para la primera carrera, pero sí al 90 o al 95%. Ahora estamos al 70%", bajó la expectativas.

Para Bastinini, ganador de cinco carreras el año pasado y tercero del Mundial, el talón de Aquiles eran los inicios de carrera, lo que le obligaba a espectaculares y arriesgadas remontadas.

"Empezar rápido no creo que sea un problema. Creo que hemos resuelto ese problema", zanjó el de Rimini.

La actividad en pista cesa ahora hasta el 11 de marzo, cuando Portimao albergará los dos últimos días de test de la pretemporada oficial MotoGP.

