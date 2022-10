Cargar el reproductor de audio

La buena noticia para el piloto de Gresini Racing es que, gracias a su sexto puesto combinado con el cero que sumó Fabio Quartararo, pudo recortar diez puntos respecto al líder del campeonato, al que ahora tiene a 39 puntos de distancia, cuando faltan tres carreras y hay 75 en juego.

La mala noticia para Enea Bastianini (180), es que el segundo clasificado de la general, y ahora máximo favorito al título, Pecco Bagnaia, lo tiene ahora más lejos que cuando llegó a Buriram, concretamente a 37 puntos (217). Y que su inmediato perseguidor, Jack Miller, le pisa los talones al situarse, en este momento, a un solo un punto (179).

En cualquier caso, el gran objetivo de Bastianini, acabar entre los tres primeros el campeonato, sigue siendo una opción factible, y más tras acercarse al segundo de la general, Aleix Espargaró (199), del que ahora solo le separan 19 puntos.

La caótica carrera de Tailandia, declarada en mojado y desarrollada en complicadas condiciones, era una buena oportunidad para el de Rimini, que acabó con la sensación de haber hecho el trabajo a medias.

"Al final el resultado no fue malo, fue un sexto puesto importante", valoraba el italiano al final de la carrera.

"Fue muy duro, sobre todo en la salida, porque había mucha agua en el asfalto y en las primeras siete u ocho vueltas no se veía absolutamente nada en las rectas", explicaba el cuatro veces ganador de carreras este año.

"Sin tener ningún punto de referencia delante, era un verdadero desastre pilotar. Luego, cuando las condiciones mejoraron, cogí un buen ritmo y fui bastante rápido. Estoy contento, porque creo que he mejorado en estas condiciones y será importante para mí en el futuro", consideraba el chico de Gresini, que la próxima temporada dará el salto a la formación oficial de Ducati.

En su opinión, bajo esas condiciones, el italiano cree que debe estar satisfecho con el trabajo.

"Hubiera sido difícil hacer más, sobre todo en la parte media de la carrera, porque cada vez que intentaba frenar más fuerte acababa yéndome largo. También me pasó que perdí la parte delantera en medio de una curva. No fue una carrera fácil en absoluto", desgranaba.

Bastianini, que partía desde la segunda fila de la parrilla (sexto), cruzó octavo el primer paso por meta, noveno el segundo y décimo el tercero, recuperando posiciones lentamente hasta, a falta de tres vueltas para el final, recuperar la posición de salida.

El italiano confesó, al final de la carrera, que cometió un error que comprometió su resultado final.

"Fue una pena que me equivocara de mapa en la salida, no tuve el empuje adecuado al salir de la curva 1 y perdí varias posiciones. En la segunda vuelta conseguí cambiarlo, pero el problema fue que entonces estaba detrás de las otras motos y no podía ver nada", desveló el romañolo.

