Enea Bastianini podrá disputar sin problemas el Gran Premio de España de MotoGP en el Circuito de Jerez. El piloto italiano pasó las pruebas definitivas sobre su estado de salud al filo de las 13:30 horas de la tarde en el trazado andaluz y fue declarado 'apto' por el equipo médico del campeonato. Así, podrá volver a la competición después de perderse dos fines de semana completos: los de Argentina y las Américas.

El de Ducati se lesionó en la primera carrera al sprint del año, en Portimao, al tener la mala fortuna de ir en paralelo con Luca Marini en los primeros compases cuando este se fue al suelo. Bastianini no pudo evitar a su compatriota y también se cayó. Tras las primeras pruebas realizadas, se determinó que tenía una fractura en la escápula derecha como consecuencia de un golpe seco.

El transalpino no pudo correr ya ese domingo en Portugal, volvió a Italia y allí optó por no pasar por el quirófano, sino por llevar a cabo un proceso de recuperación más conservador, basado primero en el descanso, teniendo el brazo inmovilizado y posteriormente con ejercicios de movimiento y rehabilitación. Así, no pudo estar una semana después en Termas de Río Hondo para la segunda cita de la campaña 2023 de MotoGP.

Bastianini trató de volver después la tercera ronda, la de Estados Unidos en el Circuito de Austin, pero no se recuperó a tiempo. El piloto realizó un test con una moto y se confirmó que la lesión no estaba lo suficientemente curada, por lo que ni siquiera voló al país norteamericano para recibir la opinión de los doctores del Mundial.

Para este Gran Premio de España, las cosas fueron más optimistas desde el principio. El pasado martes, Bastianini pudo probar con una Ducati Panigale en el circuito de Misano. Motorsport.com pudo confirmar entonces que viajaría a Jerez para recibir el alta médica definitiva por parte del equipo médico de MotoGP, algo que ha tenido lugar este jueves.

Así, el piloto de Borgo Panigale tratará de recuperar sensaciones y buscar recuperar puntos de cara a un Mundial que, si bien está complicado por sus ausencias, no es una misión imposible viendo que ningún rival ha conseguido sacar una distancia alarmante. Ni siquiera su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, después de sus dos caídas en Argentina y Estados Unidos.