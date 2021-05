Bastianini: “Me distraje con el airbag y choqué con Zarco”

Durante la vuelta de formación para la carrera de MotoGP en Mugello, cuando los pilotos ya encaraban la recta de meta para ocupar su casilla en la parrilla, se vio la imagen más surrealista del día.

En un domingo muy triste por la noticia de la muerte de Jason Dupasquier que sobrecogió al paddock, de repente las cámaras enfocaron a Enea Bastianini levantándose del suelo y sin moto. Al salir de la última curva, cuando estaba a punto de llegar a su posición de salida, el italiano embistió violentamente a Johann Zarco por detrás y casi hace un invertido.

El piloto del Esponsorama se apresuró a por la segunda moto, pero su carrera se acabó al caerse en la primera vuelta. El debutante reconoció después que se distrajo mirando el airbag porque no funcionaba.

"Fue un domingo duro, empezando por la muerte de Dupasquier", dijo Bastianini tras abandonar. "Luego, en la parrilla de salida, cuando estaba a punto de colocarme, vi que el airbag no funcionaba y no estaba muy concentrado. Cuando lo estaba tocando, Zarco frenó muy extraño justo después de la salida de la última curva. No pude hacer nada y le golpeé con fuerza. Intenté ir lo más rápido posible a por la segunda moto, pero en la primera vuelta me caí".

Una carrera para olvidar para el campeón de Moto2, sobre todo pensando en el potencial que tenía saliendo 14º. El corredor acudió después al centro médico para ser examinado por culpa del dolor en una pierna y ya piensa en desquitarse en el Gran Premio de Catalunya este fin de semana.

"Fue una gran desgracia y vamos a resarcirnos en Barcelona. No estoy muy bien, pero intentaré recuperarme para Montmeló, porque por la mañana fuimos rápidos, competitivos, podríamos haber hecho una buena carrera y lo siento", zanjó.

Las mejores fotos del Gran Premio de Italia

