Bastianini: "Adelantar a Márquez, el jefe de MotoGP, fue fantástico"

El piloto de Avintia arrancó la carrera de Misano desde la 12ª posición de la parrilla. En las seis primeras vueltas remontó ocho plazas y se situó cuarto. Ahí se mantuvo hasta que a partir de la 16 encadenó tres vueltas rápidas consecutivas y adelantó a Jack Miller para situarse tercero y lograr así su primer podio en MotoGP en su campaña de rookie .

Bastianini se mostró entusiasmado por el hecho de haber adelantado a Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, para subir al podio, y asegura que pensó que era posible ganar cuando se acercó a los líderes al final de la carrera.

"Adelantar a Marc, el jefe de la MotoGP, fue fantástico", respondió el vigente campeón del mundo de Moto2 cuando se le preguntó por los pilotos que tuvo que adelantar. "Es especial aquí en Misano".

"Cuando vi [a los líderes] pensé: 'Vale, ¡puedo ganar!'. Pero después, con mi ritmo era un poco imposible ganar".

Después del warm up, La Bestia veía muy difícil subir al podio, aunque sabía que podía luchar por él. Pero cuando adelantó a varios pilotos al principio de la carrera le dio un subidón.

"La clave, no la sé, porque esta mañana mi ritmo no era tan malo, pero no era como para hacer un podio. Pero durante la carrera algo cambió y era realmente competitivo en la frenada y al entrar [en las curvas]".

"Creo que esa fue la clave y después, adelantar a dos o tres pilotos me recargó de verdad y empujé con todo para conseguir este podio".

Bastianini es uno de los tres pilotos de la actual parrilla que no lleva una moto de fábrica, ya que el corredor de Avintia cuenta con una Ducati de 2019. Sin embargo, en Misano y Aragón –donde ha conseguido sus mejores resultados de la temporada hasta ahora– fue capaz de sacar el máximo partido de la GP19.

"Mi moto tiene un buen potencial, pero es bastante agresiva porque rebota mucho y también tiene algo [de wheelie] en la recta", comentó Bastianini. "Pero aquí y en Aragón adapté mi estilo a esta moto, ahora estoy más relajado durante las carreras y puedo ser rápido en cada parte de la carrera".