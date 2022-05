Bastianini: "No pertenecer a la academia de Rossi me lo ha puesto más difícil"

Cargar el reproductor de audio

Cuando ves a Enea Bastianini en bermudas y camiseta, moviéndose pausadamente por el paddock del Mundial de MotoGP, tienes la sensación de que no está en su hábitat natural, que su sito estaría en una playa del Pacífico, con una tabla de surf y el sol bronceando su cara de chico rebelde.

Sin embargo, con solo 24 años y en su segunda temporada en la clase reina, el de Rimini asombró al mundo logrando la victoria en su primera carrera con el refundado Gresini Racing Team, en Qatar, confirmando su condición de piloto revelación y candidato al título al ser el único, hasta ahora, capaz de repetir victoria, en el Gran Premio de las Américas, dejando claro que pese a su imagen de hippie surfero su sitio no está debajo de una palmera, más bien encima de un podio. Pese a que no les gustan las entrevistas, Motorsport.com tuvo la oportunidad la pasada semana en Jerez, de mantener una larga y agradable conversación con ‘la bestia’.

Pregunta. Han pasado ya dos meses desde tu primera victoria en MotoGP, mirando con perspectiva ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza de aquel día?

Respuesta. Una gran sensación, una explosión de emociones, no se lo esperaba nadie. Es cierto que después de la clasificación del sábado intuía que podía lograrlo, pero hasta que no estás en carrera no sabes cómo va a acabar. Ha sido, sin duda, un día mágico para todo el equipo.

Por si te lo perdiste: Bastianini: "No me siento inferior a los pilotos oficiales de Ducati"

P. La victoria tuvo una gran carga simbólica por ser la primera de Gresini Racing en MotoGP tras la muerte de Fausto, pero también la primera de un piloto italiano tras la retirada de Valentino Rossi. ¿Necesita el motociclismo italiano un referente tras la marcha del 46?

R. Seguramente la retirada de Valentino ha dejado un enorme vacío en Italia y es lógico que se busque a alguien que ocupe su puesto, aunque lo que él hizo es algo único e irrepetible. Es obvio que me gustaría, no digo ocupar su puesto, pero sí ser ahora el piloto italiano de referencia. Sin duda sería un gran resultado para mi".

P. Sin duda Bastianini es, ahora mismo, uno de los pilotos italianos más fuertes y reconocidos, sin embargo es de los pocos que no ha formado parte nunca de la VR46 Academy de Valentino. ¿Por qué nunca has formado parte del 'clan Rossi'?

La icónica foto del podio de Qatar, con Enea Bastianini y Nadia Padovani, la viuda de Fausto Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

R. En realidad cuando yo llegué al Mundial (2014) la academia todavía estaba empezando y no sentí la necesidad de estar ahí, ya que yo ya estaba en el campeonato, a diferencia de otros chicos que quizá aún no estaban en el Mundial. Yo conocí a Fausto (Gresini) y a todo su equipo, siempre me encontré bien con ellos y me gustó entrenar por mi cuenta. Digamos que fue un modo de pensar un poco extraño, porque la propuesta de Valentino de ir a correr para él existió. Pero preferí seguir mi propio camino sabiendo cómo era mi carácter, sobre todo de jovencito, ahora he crecido y he cambiado, pero de pequeño era muy, muy cabezón.

P. ¿Te has arrepentido alguna vez de haber tomado esa decisión?

R. No, no. Pienso que tomé la decisión adecuada".

P. ¿En consecuencia, tiene más mérito haber llegado hasta aquí no habiendo sido un protegido de Rossi?

R. En realidad seguramente ha sido difícil. VR46 es una potencia muy grande dentro del Mundial y crecer solo, sin poder contar con la ayuda de nadie ni entrenar con otros pilotos o recibir los consejos de Valentino, me lo ha puesto más difícil. En cualquier caso, no ha sido un problema para mi, el mérito ha sido mío y de las personas que han creído en mi desde el primero momento, como hizo Fausto".

P. Bastianini dio el salto a MotoGP en 2021 como campeón del mundo de Moto2. ¿Qué te hizo más feliz, aquel título mundial o ganar la carrera de Qatar?

R. Es difícil de decir porque han sido dos emociones muy fuertes, una porque haces realidad un sueño y la otra porque te sientes realizado como piloto. Cuando ganas una carrera en MotoGP dices: ‘bien, ya está, has logrado lo máximo a lo que un piloto puede aspirar'".

P. Siempre fuiste un piloto rápido y especial, pero en tus primeros seis años en el Mundial (2014-2019) solo lograste tres victorias. La ‘bestia’ se desató en 2020, con el título de Moto2 y, sobre todo, en este inicio de temporada 2022. ¿Cómo pasaste de ser un piloto más a ser un ganador de carreras y candidato al título?

R. No lo sé, seguramente mi salto más grande lo di en Moto2, cuando pasé a Italtrans (2019). Me di cuenta de mi verdadero potencial y empecé a creer un poco más en mí mismo. Entendí que solo con talento no se llega a ninguna parte, necesitas otras cosas, busqué modificar mi método de trabajo en casa y también la aproximación a los grandes premios en el box. Llegó un grandísimo resultado con el título de Moto2 y en 2021, con Avintia, logramos hacer resultados increíbles, siempre creyendo y siendo consciente de mi potencial, y también el del equipo.

Enea Bastianini en el paddock de Jerez Photo by: Germán Garcia Casanova

P. De Bastianini siempre se dijo que era un piloto con mucho talento pero con pocas ganas de trabajar. ¿Es verdad?

R. Sí, lo es. Digamos que siempre he vivido las motos como una diversión. Digamos que me gustaba trabajar lo menos posible, pero no porque no me gustara trabajar, sino porque creía que no me hacía falta y pensaba ‘ya es suficiente lo que hago’ ¡imagínate! (risas). Luego me di cuenta de que en realidad no era así. Afortunadamente creo que he evolucionado mucho en mi carrera, creo que hace dos o tres años entendí cuál era la clave para convertirse en un piloto importante y competitivo.

P. Dos victorias este año, eres el que más ha ganado. ¿Te ves candidato a luchar por el título?

R. Creo que se puede conseguir pero que será muy difícil porque este año el nivel es altísimo, entre acabar primero o quinto una carrera solo hay un chasquido de dedos. Será importante ser constantes, no cometer errores como el de Portimao (se cayó) y sumar puntos siempre.

P. Cuando no se pueda ganar, la clave debe ser acabar el el top 5.

R. El objetivo es mantenerse siempre en el top 5, pero no es fácil. En Portimao hubiera tenido que contentarme con una sexta o séptimo posición, y no ir a buscar lo que no tenía.

Se veía venir...: Bastianini opta a ser el gran tapado de la parrilla 2022

P. Nunca un piloto de un equipo privado ha ganado el título de MotoGP ¿Eso puede cambiar?

R. Eso es cierto, pero pienso que puede cambiar, ¿por qué no? Tenemos una moto muy rápida y creo que con el apoyo de Ducati para seguir trabajando con tranquilidad, un equipo privado puede convertirse en campeón de MotoGP".

P. En un mundo utópico en el que pudieras correr una carrera contra cinco o seis pilotos de la historia del motociclismo, ¿cuáles elegirías?

R. Casey Stoner (suelta como un resorte, sin dudar, antes de meditar unos segundos y continuar), Marc (Márquez), aunque ya sabemos que puedo ahora correr contra él, me gustaría mucho Kevin Schwantz, también Mick Doohan, el 'SIC' (Marco Simoncelli) y el último… (piensa), también Valentino, obviamente. A él le había dado por sentado.

Enea Bastianini, Gresini Racing 1 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 2 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 3 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 4 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 5 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 6 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 7 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 8 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 9 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 10 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 11 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 12 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: el ganador Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 13 / 85 Foto de: MotoGP Podio: Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP, Jack Miller, Ducati Team 14 / 85 Foto de: MotoGP Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 15 / 85 Foto de: MotoGP Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 16 / 85 Foto de: MotoGP Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 17 / 85 Foto de: MotoGP Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 18 / 85 Foto de: MotoGP Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 19 / 85 Foto de: MotoGP Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 20 / 85 Foto de: MotoGP Ganador Enea Bastianini, Gresini Racing 21 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Enea Bastianini, Gresini Racing 22 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Enea Bastianini, Gresini Racing 23 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Enea Bastianini, Gresini Racing 24 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing, Jack Miller, Ducati Team 25 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 26 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 27 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 28 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 29 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 30 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 31 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 32 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 33 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 34 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 35 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 36 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 37 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 38 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 39 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 40 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP, segundo Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, tercero Pol Espargaro, Repsol Honda Team 41 / 85 Foto de: MotoGP Podio: Ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP, Pol Espargaro, Repsol Honda Team. 42 / 85 Foto de: MotoGP Podio: Ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP, Nadia Padovani, Directora del equipo Gresini Racing. 43 / 85 Foto de: MotoGP Podio: El ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 44 / 85 Foto de: MotoGP Podio: El ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 45 / 85 Foto de: MotoGP Podio: El ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 46 / 85 Foto de: MotoGP Podio: El ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 47 / 85 Foto de: MotoGP Podio: El ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 48 / 85 Foto de: MotoGP Ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 49 / 85 Foto de: MotoGP Ganador Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 50 / 85 Foto de: MotoGP Ganador Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 51 / 85 Foto de: MotoGP Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 52 / 85 Foto de: MotoGP Pol Espargaró, Equipo Repsol Honda, Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 53 / 85 Foto de: MotoGP Ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 54 / 85 Foto de: MotoGP Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP, Marc Márquez, Repsol Honda Team 55 / 85 Foto de: MotoGP Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP, Marc Márquez, Repsol Honda Team 56 / 85 Foto de: MotoGP Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP, Marc Márquez, Repsol Honda Team 57 / 85 Foto de: MotoGP Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 58 / 85 Foto de: MotoGP Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 59 / 85 Foto de: MotoGP Podio: Ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing, segundo Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, tercero Pol Espargaro, Repsol Honda Team 60 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing, segundo Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, tercero Pol Espargaro, Repsol Honda Team 61 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing Pol Espargaró, Repsol Honda Team 62 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: El ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing 63 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: El ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing 64 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: El ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing 65 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: El ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing 66 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: El ganador de la carrera Enea Bastianini, Gresini Racing 67 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team. ganador Enea Bastianini, Gresini Racing 68 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team, ganador Enea Bastianini, Gresini Racing 69 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Enea Bastianini, Gresini Racing 70 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Enea Bastianini, Gresini Racing 71 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Enea Bastianini, Gresini Racing 72 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Enea Bastianini, Gresini Racing , Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 73 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 74 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 75 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 76 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 77 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 78 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 79 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 80 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 81 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 82 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 83 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El ganador, Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 84 / 85 Foto de: MotoGP Enea Bastianini, Gresini Racing 85 / 85 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images