El balance de Fermín Aldeguer de 2025: "He superado mis expectativas, totalmente"

El de Fermín Aldeguer ha sido uno de los nombres propios de la temporada 2025 de MotoGP. Ducati apostó por él desde bastante antes que cerrara su paso por Moto2, tras un 2023 en el que despuntó, y le confió una de las Ducati GP24 del equipo Gresini, con la promesa de contar con una moto oficial en el futuro.

Finalmente esto no tendrá lugar, al menos en 2026, ya que la escudería de Nadia Padovani sí tendrá una Desmosedici GP26, pero esa unidad irá a parar a Alex Márquez, tras un fantástico curso en el que ha vencido carreras y ha sido subcampeón del mundo.

Pero, más allá de eso, lo cierto es que el equipo italiano tiene motivo doble para celebrar el año que está a punto de quedar atrás en unos días, habida cuenta del gran curso que ha tenido también el corredor nacido en La Ñora.

El piloto murciano se proclamó, con algunos grandes premios de antelación, como el mejor piloto debutante de 2025, batiendo holgadamente a Ai Ogura. Y es que Aldeguer alcanzó la octava plaza del Mundial de Pilotos, con un total de 214 puntos, detrás de los hombres del VR46, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli, y delante de Fabio Quartararo y Raúl Fernández.

Fermín Aldeguer, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Entre sus grandes resultados de la campaña, destacaron sus primeros podios (dos terceras posiciones en Le Mans o segundo en la prueba larga de Austria) hasta brillar con luz propia en Indonesia, donde fue segundo en la sprint antes de conseguir su primer triunfo en carrera larga ese mismo domingo, en el día en el que Marc Márquez se lesionó por el accidente provocado por Marco Bezzecchi, que apuntaba como el favorito al éxito.

Así, echando la vista atrás a su gran 2025, el #54 confesó en Valencia, con una sonrisa, que sus expectativas en este primer año con las motos pesadas estaban más que superadas: "He superado mis expectativas, totalmente. Al final, yo sabía que podía hacerlo bien, pero en muchas de las ocasiones lo hemos hecho muy bien".

Eso sí, a Aldeguer tampoco le faltó autocrítica, e incluso comentó que su nota global del año podía ser más alta: "Creo que durante el año podría haber sumado más nota en algunas de las pistas donde he cometido errores, que me he caído, en las que he salido atrás y tenía más ritmo para estar luchando... Creo que eso hubiese subido la nota, y seguramente alguna posición más en el campeonato, pero es parte del aprendizaje, y yo estoy contento con los resultados", cerró Fermín.