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Bagnaia: "Vuelvo a parecer un piloto de fábrica"

Pecco Bagnaia, que apura sus últimas carreras como piloto de Ducati, se reencuentra en Qatar con una versión mucho más reconocible de sí mismo: "Aún no siento exactamente lo que me gustaría, pero estoy cerca".

Germán Garcia Casanova

Publicado: 6 nov 2026, 19:23

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Pecco Bagnaia

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El italiano sigue siendo el corredor más exitoso de la historia de Ducati, puesto que aún tiene más títulos que nadie (dos), y triunfos acumulados con una de las motos de la marca de Borgo Panigale (31). Sin embargo, su salida del fabricante boloñés no está siendo la que merecen las dos partes a raíz de las malas sensaciones encima del prototipo de este curso, con el que solo ha sido capaz de arañar cuatro podios, todos ellos consecutivos entre Montmeló y Brno, y siempre terceras posiciones. Un bagaje más bien pobre si cruzamos esos datos con los de Marc Márquez, su vecino de taller, que está a un paso de encasquetarse su octava corona de MotoGP; gracias, sobre todo, a las siete victorias que suma. La distancia entre ellos es de 226 puntos, una galaxia.

Pecco Bagnaia lleva desde el 21 de junio, más de cuatro meses y medio, sin subirse al cajón, más de medio calendario (11 eventos). Demasiado tiempo para el segundo mejor palmarés de la parrilla. En las últimas citas, el bicampeón del mundo (2022 y 2023) no encontró por ningún lado las sensaciones con las que puede expresarse al nivel que le corresponde, y eso le llevó a un estado de agitación, frustración y nervios, que tensó las relaciones con Ducati. En Losail, sin embargo, la puesta en escena de Bagnaia fue completamente distinta después de terminar el cuatro la jornada del viernes, a menos de cuatro décimas del primero (Fabio Di Giannantonio), y a dos décimas de Márquez (segundo). Y su testimonio, lógicamente, también dio un vuelco en esa misma proporción.

"Hoy disfruté pilotando. Un poco me lo imaginaba, tanto por el trazado, como por el agarre y el asfalto. Esta mañana no hubiera dicho que tendría la oportunidad de apretar, pero he podido porque las sensaciones son buenas. No me encontraba así desde Brno", declaró Bagnaia, con un estado de ánimo que nada tenía que ver con el de las últimas carreras.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En Seang, el domingo pasado, terminó el 13º, a casi 33 segundos del ganador, su compañero de equipo. "Aún no siento exactamente lo que me gustaría, pero estoy cerca. Espero que podamos continuar así. Así es mucho más fácil ir en según qué direcciones, porque tienes una idea clara en tu cabeza y sabes qué decirle al equipo. Cuando sufres, simplemente pruebas cosas. Hoy sabía exactamente qué pasaba", se explayó el #63, que volvió a parecerse a aquel corredor tan preciso y seguro de sí mismo que le llevó hasta la cima.

A las puertas de sus últimas tres pruebas enfundado en el mono rojo, Bagnaia tiene la opción de quitarse el mal sabor de boca de las últimas fechas, antes de abandonar Bolonia para irse a Noale, donde le espera Aprilia. "Quiero disfrutar yendo rápido. Estar en un equipo oficial y sufrir cómo lo hice en el último gran premio, fue duro. Aquí vuelvo a parecer un piloto de fábrica, y quiero utilizar todo ese potencial para darle algo al equipo", apostilló.

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