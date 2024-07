Bagnaia arrasa en la 'Race of Champions' de Ducati; Márquez la lía para ser tercero

El día antes le habían preguntado cómo iba a ir la primera carrera contra Marc Márquez con la misma moto, una Ducati Panigale V4 de calle, y Pecco Bagnaia, fingiendo sentirse sorprendido, dijo "ya veremos". Y lo vimos desde la misma salida de la carrera, el evento central de la gran fiesta de los ducatistas y propietarios de las motos italianas, que en casi cien mil se han dado cita este fin de semana en el Circuito Marco Simoncelli de Misano para el WDW 2024.

Podio Lenono Race of Champions, con Bagnaia, Iannone y Marc Márquez

Bagnaia salia segundo en parrilla, por detrás de Andrea Iannone que lo hacía en pole, pero solo necesitó un primer acelerón y frenada para colocarse primero y liderar la carrera, de punta a rabo, durante los diez giros programados, con una mejor vuelta de 1.35.431, ganando la carrera con autoridad y dejando el debate para otro día.

Iannone, que esta temporada ha vuelto a las carreras tras cuatro temporadas sancionado por dopaje, logró asegurarse la segunda posición para demostrar que sigue siendo tan competitivo como siempre, alcanzando un cajón en el que accedió, en la última curva, Marc Márquez.

Por más que la carrera fuera de 'feria', con motos de calle y absolutamente, sobre el papel, amistosa, Márquez buscó con ansias ser protagonista y acabar en el podio Estuvo toda la carrera cuarto, lejos de Bagnaia y, en algún momento, a más de un segundo de Bulega, que era tercero.

Pero en las dos últimas vueltas el de Gresini apretó los dientes y recordó hasta colocarse cerca, tanto que se fue a por el italiano en el último giro. Bulega tenía cierta venta y llegó confiado a la última curva, donde Marc vio hueco y se metió por dentro, con la mala suerte para Bulega de que se fue al suelo, terminando en la grava. "Lástima que en la última curva he sentido que Nicolo me pasaba muy cerca y se ha caído, no he notado el contacto, pero estaremos juntos en el podio celebrando, esto es una fiesta", dijo Márquez quitando hierro al asunto.

Miles de fans de Ducati en Misano para la WDW 2024

Con esta maniobra, Marc logró su objetivo de acabar en el podio de la carrera, junto a Bagnaia, que le superó por 2.5 segundos, e Iannone, y por delante de Marco Bezzecchi, que heredó la cuarta posición. Más atrás terminaron Fabio Di Giannantonio, quinto, Franco Morbidelli, séptimo y Enea Bastianini, que terminó octavo.

El español Jorge Martín, que salía muy atrás en parrilla, sufrió un recto en el mismo inicido de la carrera, yéndose fuera muchos metros y regresando al asfalto último destacado. El de Pramac fue remontando posiciones hasta acabar noveno, por delante del italiano Michele Pirro y de los españoles Alex Márquez y Alvaro Bautista, que tuvieron sus más y sus menos durante la carrera.

Clasificación de la "Race of Champions" del WDW 2024: