Tremendo doblete de Bagnaia y Bastinini en Mugello

Esta supone la quinta victoria del curso para Pecco Bagnaia y la número 22 de su cuenta personal en MotoGP, todas ellas enfundado en el mono del fabricante de las motos rojas, una menos de las que logró acumular un mito como Casey Stoner con la misma moto.

Este triunfo ha sido uno de los más psicológicos para el actual campeón, a quien no le importó salir el quinto, como consecuencia de la sanción que arrastró desde el viernes, y que ya en la segunda curva se colocó en cabeza. Desde ese momento, el turinés moduló sus fuerzas, sin dejar en ningún momento que Martín se acercara a más de dos décimas.

El madrileño, por su parte, completó una carrera estupenda por más que seguro se irá de aquí con un sabor agridulce. Tras rodar el segundo de forma más o menos cómoda la mayor parte del tiempo, Jorge Martín se vio sorprendido por la brutal energía con la que llegó Enea Bastianini, que le superó en la última curva en una maniobra de adelantamiento de las que seguramente formarán parte del resumen del año. A pesar de ello, el corredor de Pramac mantiene el liderato de la tabla general, en la que ahora dispone de 18 puntos de margen sobre Bagnaia. El tercero es Marc Márquez, que cruzó la meta el cuarto tras mantener, durante toda la prueba, un vistoso pulso con la ‘Bestia’, sobrado desde el punto de vista técnico si tenemos en cuenta el diferencial que se evidenció entre la moto de 2023 (Márquez) y la de 2024 (Bastianini).

El quinto fue Pedro Acosta, que rodó completamente solo en todo momento, y que en ningún caso fue estorbado por Franco Morbidelli, el sexto.

La séptima plaza fue para Fabio Di Giannantonio, a la vez que Maverick Viñales, el único que se atrevió a salir a correr con el compuesto trasero medio –los demás fueron con el blando–, finalizó el octavo.

Alex Márquez (noveno) y Brad Binder (décimo) cerraron el top ten del que, una vez más, quedaron fuera todos los representantes de las fábricas japonesas. El primero de ellos fue Alex Rins, el 15º, que concluyó a 23 segundos del ganador. Aún más dolorosos fueron los 30 segundos que Bagnaia le endosó a Fabio Quartararo (18º), por no hablar de los 32 segundos que lastraron a Luca Marini.

Las declaraciones a pie de podio:

Bagnaia: "Ha sido increíble, no era fácil saliendo quinto en parrilla, me fui por el exterior y logré ponerme delante, no ha sido nada fácil gestionar la carrera con los neumáticos, me encanta ganar delante de esta afición y estoy muy contento por Enea también que ha hecho una gran carrera".

Enea: "Las sensaciones son increíbles, tras un periodo con muchas dificultades había algo que estaba mal y hemos sido capaces de resolver el problema. Hemos empujado a tope, en la primera parte de la carrera hemos guardado neumáticos, estaba un poco dormido, cuando me adelantó Marc Márquez decidió reaccionar para irme adelante. Durante la última vuelta vi que Jorge Martín estaba muy cerca y pensé que era posible adelantarle y acabar segundo, así que me fui a por ello y estoy muy contento por lograrlo".

Martín: "Me frustra un poco la última vuelta, tuvimos un gran ritmo, manteniendo el ritmo de Pecco, pensaba que iba a tener una oportunidad al final, pero no pude evitar que Enea me pasara, ha sido una lastima pero este podio es crucial y ahora vienen unos días para descansar".

Clasificación carrera de MotoGP del Gran Premio de Italia 2024: