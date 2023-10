Bagnaia: "Lo único bueno es que el verdadero show lo hicimos el sábado"

Tras muchas conversaciones a lo largo del fin de semana, el Mundial de MotoGP llegó a su temido domingo del Gran Premio de Australia, con la duda de si se podría disputar o no la carrera al sprint que previamente se había sustituido por la carrera larga, que se celebró el sábado.

Desde primera hora de la mañana, los pilotos de las tres categorías se encontraron con lluvia y viento, que fueron a más con el paso de las sesiones, especialmente el aire. Aunque Moto3 pudo disputarse lo hizo en el límite, mientras que los muchachos de la categoría intermedia duraron 10 vueltas en pista. La cancelación de la segunda carrera del día fue la antesala de lo que vino después: la misma decisión con la prueba al sprint, haciendo que en Phillip Island solo se pudiera disputar una carrera.

Así, uno de los pilotos más beneficiados del evento fue Pecco Bagnaia. El líder del Mundial aumentó su diferencia con Jorge Martín hasta los 27 puntos el sábado tras su P2 y los problemas del español con la goma blanda, y la no disputa de la sprint hizo que no pudiera ganar puntos... pero tampoco perderlos. Y más después de un WUP en el que terminó penúltimo y lejos de la cabeza.

El italiano se refirió a problemas en la Ducati durante esa última sesión previa a la carrera y valoró la cancelación de la sprint como correcta, celebrando que la prueba larga se pasara previamente al sábado. Sin embargo, también lamentó la decisión por los aficionados australianos.

"Siempre es una pena no poder correr, porque era otra oportunidad para ganar puntos, o perderlos. Esta mañana en el Warm Up sentía que algo no estaba funcionando como debía. [Estar a] 4 segundos es porque algo no funcionaba y hemos encontrado que algo en la moto no estaba en su sitio. Así que estaba muy contento con correr, para salir e intentar ganar [puntos] otra vez".

"Esta mañana, ya las últimas vueltas del WUP eran bastante difíciles. Y al ver las categorías inferiores... Moto3 han intentado correr pero han terminado en 2:19, el viento les expulsaba para afuera. Y Moto2 en 9 vueltas han caído 10. Se veía que era muy difícil. Con Vietti, en la última caída, ha pasado como con Miguel Oliveira en 2019, cuando ha llegado a la curva 1 el viento lo ha tirado fuera de la pista. Y eso es muy peligroso", siguió.

"Pienso que han tomado la decisión correcta, pero la verdad es que es una pena. Estaban ahí todos los aficionados, todavía sin moverse, esperando. Lo único bueno es que el verdadero show lo hicimos el sábado. Era mejor hacer ahí la carrera larga", remachó Pecco.