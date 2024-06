Bagnaia: "De cuatro pilotos fuertes, tres se han ido de Ducati y eso es una pérdida"

Fue un viernes perfecto para Pecco Bagnaia en Assen. El piloto de Ducati fue el más rápido en las dos primeras sesiones de entrenamientos del Gran Premio de Países Bajos, y además estableció un nuevo récord de la pista en un circuito tan especial para él que lo tiene tatuado en el brazo. Pero, al no ser costumbre ver al vigente bicampeón del mundo brillar tanto de salida, surge la duda de si será muy difícil para sus rivales intentar batirle este fin de semana.

"Estoy muy satisfecho con el trabajo que estamos haciendo desde principios de año, que empieza a dar sus frutos. Ya son cinco viernes en los que hemos sido capaces de ser competitivos, pero es la primera vez que he sido primero en unos Libres 1 desde 2018 [cuando estaba en Moto2], y eso es increíble, aunque nuestra estrategia de no hacer nunca el 'time attack' ha influido en eso", empezó diciendo. "No obstante, estoy muy satisfecho, hemos trabajado en la dirección correcta, encontrando pequeñas cosas que nos han ayudado. No pediré demasiado al equipo para mañana, sólo pequeños detalles, porque ya estamos bien encaminados", declaró al final de la jornada.

Desde fuera, de hecho, parecía que todo le resultaba fácil a Bagnaia. Y él explicó por qué: "Assen es una pista extremadamente complicada, desde todos los puntos de vista. El año pasado me costaba los viernes, porque teníamos problemas con la estabilidad de la moto. Esta vez, hemos empezado con una puesta a punto en la dirección que habíamos tomado para solucionarlos, y ha funcionado enseguida. La estabilidad aquí ayuda mucho, y haberla encontrado enseguida me ha ayudado a tener la sensación de poder empujar".

Para la sprint de mañana, lo más probable es que el italiano elija el neumático blando, mientras que para la carrera larga, la incógnita sigue abierta: "Hoy, hemos decidido rodar con el neumático medio porque me sentía bien. El blando tiene más agarre en todos los aspectos, pero no sabemos cómo se comportaría en la carrera larga. Mañana por la mañana intentaremos dar algunas vueltas con él, también porque debería ser el día más caluroso, así que la sprint podría ayudar a entender con qué goma ir. El problema con el blando es el movimiento [que provoca], y aquí si la moto es inestable es un problema, así que ya veremos".

Inevitablemente, también se le cuestionó de la noticia del día: el adiós del Pramac Racing de la órbita Ducati. El equipo ha elegido ser satélite de primera de Yamaha, que ofrecía dos motos oficiales y un programa a muy largo plazo (según Campinoti, de siete años). Por ello, se incidió a Bagnaia sobre qué cambiaría en el equilibrio de la casa de Borgo Panigale sin un equipo que fue capaz de ganar el título de equipos en 2023, además de llevar a Jorge Martín a luchar por el de pilotos hasta Valencia.

"En los últimos años siempre ha habido dos pilotos, pero sobre todo Martín, con los que compartir sensaciones o hablar del camino a seguir. Pero ya no, porque Pramac cambiará de moto. Aún no sé quién será el equipo satélite de Ducati entre el VR46 y Gresini, aunque espero que sea el VR46. Va a ser un poco diferente, porque de todas formas tendremos dos motos menos, así que será un poco menos de trabajo para todos los ingenieros de Ducati, y eso puede ser bueno. Pero seguro que será diferente".

Además de perder a Pramac, los transalpinos ya no podrán contar el año que viene con Martin, Marco Bezzecchi y Enea Bastianini, los dos primeros camino de Aprilia y el último a KTM. Por ello, se le preguntó a Pecco si quizás el precio de contar con Marc Márquez no era demasiado alto para Ducati.

"No he sido yo quien lo ha decidido, pero ciertamente las decisiones que se han tomado tenían una razón. De cuatro pilotos, tres se han ido, y eso es una pérdida. Seguro que hay tres pilotos muy fuertes que se van a otros equipos, pero no sé si depende de si está Marc o no. Quizá sólo se aplique a Martin", concluyó.