Bagnaia: "Tenemos todas las cartas para hacerlo bien en Montmeló"

Pecco Bagnaia es, probablemente, el hombre con mejor estado anímico en la actual parrilla de MotoGP. El piloto italiano es líder destacado del Mundial, cada vez más -62 puntos sobre Jorge Martín y 68 sobre Marco Bezzecchi-, especialmente después de la exhibición que completó en el pasado Gran Premio de Austria.

Mientras su compañero en Ducati, Enea Bastianini, no termina de encontrar sensaciones con la Desmosedici GP23 por su lesión de principios de año, el vigente campeón del mundo sí pudo ofrecer en el Red Bull Ring una verdadera masterclass. El transalpino consiguió la pole y ganó tanto la carrera al sprint del sábado como la carrera larga del domingo a un Brad Binder que iba con las expectativas altas, puesto que el trazado era la carrera de casa para KTM.

Así, viendo esa exhibición hace dos semanas, lo lógico es pensar en que Bagnaia luchará por repetirla y que será el favorito más claro a la victoria este fin de semana en el Gran Premio de Catalunya, a pesar de que la cita de Montmeló es la carrera de casa para muchos pilotos y van especialmente bien allí.

Lo cierto es que para el turinés no es una de sus pruebas predilectas, ya que aún no ha podido subirse al podio en el Circuit como piloto de la clase reina: no acabó en 2019, fue sexto en 2020, terminó séptimo en 2021, y el año pasado su carrera acabó prematuramente por un accidente en la primera curva con Alex Rins y Takaaki Nakagami.

Pero esta circunstancia no baja el ánimo de Bagnaia, que tiene ganas de resarcirse en la cita española: "Estoy contento de volver a correr en Montmeló. El año pasado hubiéramos podido hacer una bonita carrera, pero me vi involucrado en un accidente en la primera curva. Tras el fin de semana perfecto en Austria, tenemos todas las cartas para también poderlo hacer bien aquí", ha comentado el italiano antes de afrontar el fin de semana.

"El feeling con la moto es bueno y mi equipo está trabajando realmente bien dándome siempre lo que quiero y poniéndome en las condiciones de ser siempre competitivo. Veremos como será la meteorología, pero en cualquier caso creo que podemos afrontar con garantías el fin de semana en cualquier condición", ha seguido.

Más allá del propio talento de Bagnaia, que es sin duda el piloto más en forma de la parrilla, hay que destacar también el buen hacer de los de Borgo Panigale. En Austria, el propio Pecco desveló que pudo contar con una nueva pieza para hacer mejores salidas. El #1 no quiso revelar de qué se trata pero sí confirmó que notó la mejoría, por lo que es de esperar que pueda contar con ella también este fin de semana.