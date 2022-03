Bagnaia: "Soy humano y es malo leer críticas tan negativas"

Cargar el reproductor de audio

El joven corredor italiano, señalado como la punta de lanza del proyecto Ducati en MotoGP, saldó con un triste 15º puesto la carrera del Gran Premio de Indonesia, celebrada este domingo en el circuito de Mandalika, en la isla de Lombok.

"En este momento hay que analizar las cosas y tratar de ver siempre el lado bueno, aunque no sea fácil. Sinceramente, cuando vi que empezaba a llover me quedé un poco más tranquilo. Solemos ser muy fuertes en mojado, hemos estuvimos haciendo test aquí y en Malasia y la sensación era siempre la misma", señaló Pecco Bagnaia, que en la primera carrera del curso, hace quince días, no pudo sumar puntos al irse al suelo.

"Hoy en cambio mis sensaciones con la moto son difíciles de explicar, no me sentía bien. Y en mi opinión no es una cuestión de la moto. Fue una cosa extraña, que no puedo entender realmente. Cuando perdí la parte delantera y me fui largo no fue la única vez que tuve un bloqueo de la parte delantera", en referencia a una salida de pista al final de recta en la que casi se cae de nuevo.

"Y es extraño, porque normalmente el punto fuerte de nuestra moto en mojado es la parte delantera, que te hace sentir hasta las cosas más imperceptibles. Hoy no he podido sentirlo, incluso en las curvas he perdido mucho la parte delantera", seguía el italiano con sus explicaciones.

Saliendo sexto en parrilla, se esperaba mucho más de las prestaciones de Pecco, que perdió muchas posiciones por la salida de pista en las primeras vueltas.

"Tenemos que analizar y comprender lo que ha pasado, pero el único aspecto positivo de este fin de semana de carrera es que mis sensaciones han vuelto a ser muy buenas. Por la mañana en el Warm-Up he sido muy rápido, pero los resultados señalan lo contrario, así que no quiero decir demasiadas cosas que luego a lo mejor enfado a alguien en casa que ya sé que está esperando más", dijo en referencia a las criticas.

En ese sentido, las expectativas entorno a Pecco eran muy grandes en Italia, donde se le señala como claro aspirante a un título que Ducati no gana desde 2007.

"El año pasado empecé con buenas sensaciones, pero luego no pude materializarlas. Pero la situación también era diferente, porque yo venía de dos años difíciles. Este año la situación es diferente, porque los objetivos son distintos. El año pasado fuimos subcampeones del mundo y empezamos con la idea de luchar por el campeonato. Es un comienzo de temporada muy diferente, lo único positivo es que esta mañana las sensaciones han vuelto a ser buenas y estábamos dispuestos a luchar por la victoria", valoró.

El joven piloto de Turín tiene un carácter muy emocional y espera que esta situación y las criticas no le afecten.

"Desgraciadamente soy bastante humano desde este punto de vista, por eso digo que es malo leer artículos sobre mí y ver comentarios tan negativos. Definitivamente es algo que me hará reflexionar toda la semana. Sin embargo, conociéndome, cuando lleguemos a la próxima carrera, lo único en lo que pensaré será en intentar ser rápido y estar delante. También tengo la suerte de contar con las personas adecuadas para ayudarme en casa, que son mi entrenador y mi novia", zanjó el de Ducati, que ahora es 20º de la general del Mundial, a 29 puntos del líder, Enea Bastianini.

