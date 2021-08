Bagnaia: “Estaré delante con Quartararo y también con Márquez”

El piloto de Ducati saldrá desde la primera fila de la parrilla de salida en Silverstone, justo por detrás de Pol Espargaró, el poleman, y por delante de Fabio Quartararo, al que ve con mejor ritmo que al resto.

Sin embargo, el italiano cree que podrá llegar mañana a la carrera preparado para discutirle el triunfo al francés.

“De momento Fabio tiene una o dos décimas más de ritmo que nosotros, pero también las tenía en Austria, así que pienso que mañana daremos un nuevo paso adelante con el setting y vamos a estar con él, y pienso que Marc (Márquez) también va a estar delante con nosotros, así que será una carrera muy divertida, seguro”, explicó Pecco Bagnaia.

“Estoy muy satisfecho porque Silverstone es una pista que me gusta mucho, pero en la que siempre había sufrido, nunca había sido fácil para mí. Esta vez hemos trabajado muy bien con el equipo, un trabajo increíble. En el box reina una armonía buenísima”, apuntó.

“Hemos probado cosas y he hecho vueltas a un ritmo muy constante. No sabemos qué neumático vamos a utilizar mañana para la carrera, pero con la media trasera me encuentro muy bien”, continuó el corredor, que busca su primera victoria en la clase reina.

(Antes de seguir leyendo, haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos de la clasificación del GP de Gran Bretaña)

Bagnaia no se mostró preocupado por la gestión de las últimas vueltas de la carrera, más bien se centra en controlar a Quartararo en los primeros giros.

“Para nosotros, la diferencia de ritmo con Quartararo nos preocupa más en las primeras vueltas. La Yamaha entra en pista y ya va rápido; nosotros necesitamos un poco más de tiempo. Pero si salgo bien tengo que ponerme delante y marcar yo el ritmo al principio. Estoy seguro de que en la segunda parte de la carrera nosotros tenemos un poco de ventaja con la duración del neumático”, argumentó.

Las rectas del trazado de Silverstone pueden ser una ayuda para la Ducati, aunque las 18 curvas juegan más a favor de la Yamaha.

“Ellos dominan el T1 y el T4, mientras que nosotros somos más fuertes en el T2 y T3. No sé cómo irá la cosa, porque he rodado mucho solo o con otras Ducati, también hoy con una KTM. Tengo que verlo mañana en carrera para entender la diferencia con Yamaha o Suzuki. Ellos van muy fuertes en las curvas. Tengo que defenderme muy bien en el primer sector, pero estoy seguro que tenemos el nivel para luchar por la victoria”, zanjó el chico de Torino.