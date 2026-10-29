MotoGP GP de Australia
Bagnaia considera que Sepang es su "mejor oportunidad" y promete "arriesgarse más"
Tras haber sumado tan solo 23 puntos en las últimas seis citas de MotoGP, Pecco Bagnaia se muestra optimista respecto a la posibilidad de dar un giro a su suerte en Sepang.
Rachit Thukral
Publicado: 29 oct 2026, 12:51
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Pecco Bagnaia afirma que está dispuesto a asumir más riesgos en el Gran Premio de Malasia de MotoGP de este fin de semana, y describe Sepang como su "mejor oportunidad" para conseguir un buen resultado antes de dejar Ducati.
El italiano cuenta con un sólido historial en el Circuito Internacional de Sepang, donde ha ganado dos de las últimos cuatro carreras largas disputadas. El año pasado, logró la pole con su GP24 y ganó la carrera sprint, a pesar de que ya sufría los problemas que le han lastrado en los últimos tiempos.
Ahora que la temporada 2026 se acerca a su fin, el tres veces campeón del mundo ve en Sepang su mejor oportunidad para volver a disfrutar de la GP26 tras lo que ha sido un año frustrante.
"Tengo muchas ganas de correr aquí. Me encanta el circuito y creo que es la mejor oportunidad que tengo para disfrutar un poco más", empezó diciendo este jueves a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Daré el máximo. Me arriesgaré más para disfrutar".
"Será muy difícil, pero el año pasado tampoco tenía nada en la moto y conseguí la pole y luego gané la carrera sprint. Después tuve un problema en la carrera. Este año es más o menos lo mismo, pero me gustaría disfrutarlo. Los test fueron bien aquí. He sido bastante rápido y el ritmo también ha sido bueno, así que debería salir bien".
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
El circuito de Sepang iba a someterse este año a una amplia renovación, pero esos planes se descartaron posteriormente. Solo se ha reasfaltado una parte del trazado desde la carrera del año pasado, pero los pilotos de Fórmula 1 ya informaron de que se estaba agrietando durante el Gran Premio de Bahrein, celebrado en Malasia a principios de este mes.
Michelin ha traído a Malasia un neumático trasero medio adicional, diseñado originalmente para la pista reasfaltada, mientras que los pilotos también tienen a su disposición un neumático blando y otro duro.
"Los neumáticos son diferentes", afirmó Bagnaia. "Trajeron compuestos distintos a los de los test, porque pensaban que se iba a reasfaltar el circuito, pero tuvieron algunos problemas con el envío del material, así que el asfalto es el mismo".
"Aparte de eso, la Fórmula 1 ha rayado las rectas. Así que ya veremos. Será interesante.
El nuevo neumático medio podría funcionar y será interesante probarlo", cerró el turinés.
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