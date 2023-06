Poco a poco, fin de semana a fin de semana, Pecco Bagnaia sigue construyendo su campeonato en busca del segundo título mundial. Si bien el italiano de Ducati acabó segundo las dos carreras de Alemanai, por detrás de Jorge Martín, y este sábado, en la sprint del Gran Premio de los Países Bajos volvió a terminar segundo, la verdad es que nunca falla y eso le permite ampliar las diferencias.

"Nunca fallo pero siempre acabo segundo", dijo entre risas. "Hemos mejorado, desde principio de año estamos encontrando la constancia que nos faltaba, así que es bueno", explicó.

"Estoy contento, todo el fin de semana Marco Bezzecchi está marcando la diferencia, como Jorge Martin hizo en Alemania", recordó.

Bagnaia, segundo en parrilla por detrás de Bezzecchi, logró llegar delante a la primera curva tras la salida, pero se vio superado por el de VR46 en los primeros compases, aunque al final no pudo atacar a su joven compañero de la Academy.

"Nos hemos acercado y he intentado atraparle, pero en las dos últimas vueltas he notado un poco de rebote en la rueda trasera y no he querido arriesgar. Era importante sumar y abrir la diferencia en la general del campeonato", ahora en 21 puntos.

Mientras Bezzecchi es el piloto que más ha sumado en carreras largas, Bagnaia está cimentando su liderazgo en los buenos resultados también los sábados.

"Nosotros trabajamos mucho el fin de semana para la carrera larga, que es donde más se suma, es verdad que la sprint si acabas delante te da buenos puntos, pero al final la utilizas para preparar la carrera del domingo. Lo veo más como un entreno que deja puntos, hoy hemos cambiado algunos setting, por ejemplo, pensando en mañana", confesó.

Lo que esta claro es que se ha convertido en un verdadero especialista en las sprint.

"La carrera del sábado es diferente a la otra, cuando tienes un extra lo puedes sacar, pero el domingo con tantas vueltas si lo sacas no llegas al final, hoy tuve problemas con la goma al final, así que es posible que para mañana cambie el neumático medio trasero y opte por el duro, que me puede ayudar a llegar con las gomas más frescas a las últimas vueltas", adelantó el de Turín.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images