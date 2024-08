Bagnaia: "Es ridículo ver tantos pilotos esperando; pero será así hasta que alguien intervenga"

Aleix Espargaró se llevó con todo merecimiento la pole position y el récord de la pista este sábado en Silverstone. El de Aprilia aprovechó para tirar y rodar en solitario mientras muchos pilotos se quedan a esperar rueda, sobre todo la de Pecco Bagnaia, que había sido el más rápido en la primera salida de la Q2.

"Cuando voy bien me gusta más ir solo y, de hecho, detrás de alguien no voy bien", explicó Aleix al final de la clasificación.

"En el primer intento vi que las Ducati oficiales me habían sacado tres décimas, pero en la segunda salida lo di todo. Fue una vuelta perfecta, sin ningún error y al límite de la moto", explicó para entender su marca de 1.57.309.

En parte, la Aprilia se vio beneficiada por una notoria bajada de temperatura, aunque Aleix argumentó que "en estas condiciones hemos tenido que usar la goma blanda delantera, que no me gusta tanto como la media, y que las Aprilia no pueden usar".

De cara a la sprint de este sábado y la carrera de mañana, el catalán señala que "el consumo de goma será clave, ganará el que llegue a final de carrera con más tracción. Ahora parece así, pero ya sabemos que las Ducati mejoran mucho de sábado a domingo".

Bagnaia acabó sin pole y con un enfado doble

Pecco Bagnaia hizo una primera salida en la Q2 brutal, bajando el crono a 1.57.717 que valía para batir el récord de la pista de 2022 dejado por Johann Zarco, y lo hizo con Marc Márquez pegado a su rueda. En su segunda salida, hasta seis pilotos se pegaron a su colín, y aunque la intención del italiano era tirar con todos ellos detrás, un problema con una pegatina en la visera de su casco le obligó a abortar la vuelta, por lo que el enfado fue doble.

"Me fue bien que diera esa buena vuelta en la primera tentativa. Solo pude dar una vuelta rápida. Cuando se me ha salido la pegatina del casco y me la he encontrado delante, pues ha sido una situación complicada, alguien no ha hecho bien su trabajo hoy", señaló el bicampeón.

"Y tampoco me ha gustado volverá ver a tantos pilotos esperando. Somos MotoGP, somos los pilotos más rápidos del mundo, y hemos llegado hasta aquí haciendo las cosas solos. Es una situación ridícula, pero no cambiará hasta que alguien no intervenga", advirtió enojado.

La primera fila de la parrilla la completó Enea Bastianini, que si normalmente saliendo desde atrás es peligroso, haciéndolo desde el tercer puesto puede convertirse en el favorito a la victoria.

"Estoy contento porque en la primera parte de temporada me faltaba algo (en la clasificación), pero ahora estoy aquí delante. He hecho una vuelta increíble pero la de Aleix aún lo fue más, y después me vi afectado por la bandera amarilla", explicó el piloto oficial de Ducati.

"Las Aprilia van rápido aquí, pero Jorge Martín y Pecco también tienen un gran ritmo. Creo que la carrera será muy rápida", pronosticó el muchacho de Rimini.