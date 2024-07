Bagnaia y su regalo a unos niños en Alemania: "No me apetecía darles sólo una gorra"

Pecco Bagnaia protagonizó una de las imágenes del fin de semana de MotoGP en Sachsenring el pasado domingo, tras ganar la carrera principal del Gran Premio de Alemania. El vigente campeón del mundo fue capaz de sacar su ritmo tras gestionar los neumáticos y de presionar a Jorge Martín, que acabó yéndose al suelo en la penúltima vuelta cuando se encaminaba a una victoria que heredó el turinés.

Fue el cuarto triunfo consecutivo del piloto oficial de Ducati en una carrera principal, tras Montmeló, Mugello y Assen. 100 puntos (más los 24 de sus victorias al sprint en Italia y Países Bajos) que le han vuelto a aupar a lo más alto de la clasificación de la general tras el error del de San Sebastián de los Reyes, con una ventaja de 10 puntos. Pero el momento que dejó Bagnaia no tuvo que ver tanto con el aspecto deportivo, sino con un precioso regalo que hizo a unos fans justo al terminar la prueba.

Con la adrenalina tras un nuevo éxito y por comandar el Mundial por primera vez desde Portugal, el transalpino, antes de llegar al parque cerrado y al podio, se bajó de su Desmosedici y se dirigió a la grada para dirigirse a unos niños que le animaban en primera línea, mientras le acompañaba Artur Vilalta, máximo responsable de comunicaciones de los de Borgo Panigale.

Y a esos chicos, una niña y un niño, que le estaban pidiendo algún regalo, les obsequió con algo muy especial: las deslizaderas de sus rodillas que usó durante la carrera, algo que seguramente recordarán durante toda su vida.

Una vez que se bajó de la moto y habló ante los medios, el #1 explicó el por qué de un gesto tan bonito. En declaraciones a 'Sky Sport MotoGP', Bagnaia confesó que quería tener un detalle con sus jóvenes aficionados que se les quedara grabados en la retina, más allá de darles los regalos habituales que se suelen dar en estos casos.

"Llevaba todo el fin de semana pasando por allí, y vi que me habían escrito [una pancarta] para que les regalara algo, pero no me apetecía darles sólo la gorra, y me prometí que si ganaba les llevaría las deslizaderas. No fue fácil, porque fue una carrera bastante larga, pero vi la cara de la niña y estaba contentísima, así que me alegré mucho", explicó Pecco.

Así, Bagnaia se fue de vacaciones con una imagen tan especial, que muestra su calidad humana. Cabe recordar, además, que el piamontés volverá de vacaciones con cambios en su vida, ya que en este parón veraniego se casará con su pareja, dejando atrás su soltería.