Bagnaia: "Es extraño que la gente no imaginara este regreso Márquez"

Cuando arrancó el FP1 en Portimao, todos los focos se dirigieron hacia el box de Marc Márquez. El piloto del Repsol Honda se volvía a subir a la RC213V tres operaciones y 265 días después de lesionarse en el húmero derecho, y había mucha expectación por ver a qué nivel reaparecía.

El #93 despejó dudas de inmediato y tras solo tres vueltas se puso segundo. En su siguiente tanda, cuando faltaban cuatro minutos y medio para el final del entrenamiento, apretó y se situó al frente de la clasificación. Finalmente, Alex Rins y Maverick Viñales, que lideró el FP1 de Portugal, le dejaron tercero en la hoja de tiempos.

Por la tarde, Márquez siguió entre los más rápidos y terminó sexto la jornada, mejor Honda y clasificado provisionalmente para la Q2.

El rendimiento del español no pasó desapercibido entre el resto de pilotos de MotoGP, que en su mayoría no mostraron sorpresa. Pecco Bagnaia, el más rápido del FP2, dice que lo sorprendente habría sido verle retrasado.

"Es casi más extraño que la gente no se imaginara que Marc iba a volver así de inmediato", dijo el piloto de Ducati. "Siempre ha demostrado que cuando se caía, volvía a subirse a la moto y va rápido enseguida. Es un piloto muy rápido, ha ganado ocho mundiales y siempre ha sido el más fuerte en los últimos años. Lo sorprendente es que lleva nueve meses sin subirse a una MotoGP, pero yo esperaba que fuera así de rápido enseguida”.

Morbidelli: “Márquez está hecho de un material muy duro”

El vigente subcampeón del mundo, Franco Morbidelli, sí se quedó impresionado por la hazaña de volver a MotoGP tras nueve meses lesionado y situarse a la primera entre los mejores. El italobrasileño del Petronas, además, puso énfasis en la capacidad del catalán para no verse afectado por este hecho.

"Ha vuelto igual que se fue. Esta lesión no le ha afectado y está hecho de un material muy duro y resistente. ¡Muchas felicidades para él! No le he visto pilotar, pero he visto el rendimiento y ha sido impresionante. Ha hecho un trabajo increíble hoy, no ha conducido en un año, viene aquí y muestra un ritmo interesante y buenas vueltas rápidas. Eso demuestra de qué está hecho", opinó Morbidelli, que cerró el día en la 19º posición

Las fotos del regreso Marc Márquez en el GP de Portugal 2021

