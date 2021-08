Bagnaia: "Era tan rápido como Martín, pero siempre pasa algo"

Por un motivo u otro, Pecco Bagnaia continúa sin conseguir su primera victoria en MotoGP esta temporada. El #63 comenzó con fuerza la carrera en el Gran Premio de Estiria y se situó en cabeza, pero tras la bandera roja por la caída de Dani Pedrosa y Lorenzo Savadori su domingo se convirtió en una pesadilla.

En la reanudación, el piloto piamontés se dio cuenta inmediatamente de que su Desmosedici no tenía el mismo agarre en la parte trasera a pesar de haber montado otro neumático blando. La carrera se le puso cuesta arriba y solo pudo sumar algunos puntos.

"En la primera salida todo funcionaba perfectamente. Después de la bandera roja pusimos el neumático duro delante, lo que fue una ventaja, pero el trasero, a pesar de ser del mismo tipo, me dio problemas", explicó un abatido Bagnaia.

"No quiero culpar al neumático, porque si no parece que siempre estoy poniendo excusas, pero en la segunda mitad de la carrera estaba bastante claro que algo no funcionaba. Al final ha sido así, he intentado limitar los daños y afortunadamente tenía el neumático duro delante. He conseguido no acabar fuera de los puntos".

"Todo lo que sé es que en la primera parte de la carrera tuve la oportunidad de luchar por la victoria y en la segunda no. Lo único que cambió drásticamente fue el agarre, así que creo que algo estaba mal".

Una vez más, perdió la oportunidad de conseguir su primera victoria en la categoría reina, algo que sí pudo hacer Jorge Martín, en su año de debut en MotoGP, también con Ducati.

"Estoy contento por Jorge y por Pramac, porque ha sido mi equipo durante dos años en MotoGP y están haciendo un gran trabajo. Jorge ha sido muy rápido todo el fin de semana y nosotros éramos tan rápidos como él, pero cada vez pasa algo que no me ayuda a materializar. Así que siempre parece que busco excusas. Pero no tengo que dar explicaciones a nadie, esa es la realidad de la situación".

Fabio Quartararo pudo ampliar su ventaja en la tabla general en una pista que, sobre el papel, era difícil para Yamaha, por lo que cada vez se le pone más difícil al italiano: "Lo primero que pienso es en el campeonato. 47 puntos ya era mucho, ahora tenemos que recuperar 58, así que es aún más difícil. Tenemos que hacerlo lo mejor posible y tratar de compensarlo, por lo que será difícil aunque siempre quedemos por delante de él. En cualquier caso, tenemos que intentarlo".

"Todavía falta esta primera victoria y no sé si llegará, porque nunca se sabe. Siempre estamos haciendo un gran trabajo y este fin de semana hemos sido muy rápidos, como en Mugello o en Qatar. Evidentemente, hay algo que siempre se nos escapa, aunque en este caso quizá podamos llamarlo mala suerte, porque no podemos hacer nada al respecto", zanjó.