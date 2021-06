Bagnaia: "Más que Yamaha sea la mejor moto, Quartararo es el mejor piloto"

Pecco Bagnaia lo intentó todo para mantener la Ducati por delante del resto en Assen. Quizás demasiado, porque en un intento por mantenerse en cabeza y contener los ataques de Fabio Quartararo y Takaaki Nakagami pisó el verde en demasiadas ocasiones, por lo que Dirección de Carrera le sancionó.

El piloto piamontés consideró justa la long lap penalty y pidió disculpas al equipo, porque eso le impidió seguir luchando por el podio y le relegó a la sexta plaza final. Este resultado le deja a 47 puntos de Quartararo, que en Assen sumó su cuarta victoria de la temporada.

"Cuando te ponen una sanción, la mayoría de las veces es correcta. Hay reglas y hay que respetarlas. Hoy, en lugar de dejar que Fabio se escapara y tratar de quedar por delante de él, me he pasado y me he salido", explicó Bagnaia.

"El problema es que después de la long lap intenté no pisar más por fuera, porque detrás de mí estaba Marc [Márquez] apretando como un loco para pasarme".

El #63 señaló que para mantener el ritmo se coló demasiado en el último sector y en un par de ocasiones se dio cuenta de que podía pisar el exterior.

"Dos de las cinco veces que me fui al verde fue porque me desplazó el aire. El error es mío, porque debería haber cortado. Pero dejar de acelerar habría significado perder la posición y quizás la oportunidad de volver a adelantar".

Yamaha hizo doblete en Assen, pero lo más importante es que ha ganado cinco de las nueve carreras disputadas hasta ahora. Sin embargo, según Bagnaia, en este momento quien marca la diferencia es más Quartararo que la M1.

"No creo que sea la moto mejor. Hay unas más fuertes en ciertas pistas y otras en otras. De momento la moto más regular parece la Yamaha, pero eso es porque Quartararo está a un nivel muy alto y siempre consigue hacer grandes carreras. Así que, más que la Yamaha sea la mejor moto, creo que Fabio es el mejor piloto".

La desventaja con el francés en el campeonato se ha disparado y para intentar reducirla Bagnaia cree que tanto él como Ducati tendrán que dar un paso adelante.

"Es mucho. Intento hacerlo lo mejor posible, pero necesito dar un paso adelante como piloto y quizás Ducati necesite dar un paso adelante como moto. Tenemos la posibilidad de luchar, pero ahora mismo todavía tengo que mejorar mucho, porque en ciertas situaciones tenemos que ser capaces de conseguir más, incluso cuando nos cuesta como aquí", concluyó.

Las fotos de Pecco Bagnaia en el Gran Premio de Holanda 2021 de MotoGP

Francesco Bagnaia, Ducati Team 1 / 50 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 2 / 50 Foto de: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 3 / 50 Foto de: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 4 / 50 Foto de: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 5 / 50 Foto de: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 6 / 50 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 7 / 50 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 8 / 50 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 9 / 50 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 10 / 50 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 50 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team líder 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team al inicio 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo puesto Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercer puesto Francesco Bagnaia, Ducati Team 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, segundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercero Francesco Bagnaia, Ducati Team 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, segundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercero Francesco Bagnaia, Ducati Team 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer puesto Francesco Bagnaia, Ducati Team 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images