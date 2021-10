Bagnaia: “52 puntos son muchos, pero vamos a intentarlo”

El Gran Premio de la Emilia Romagna que se celebra este fin de semana en el Circuito Marco Simoncelli puede alumbrar al nuevo campeón del mundo de MotoGP 2021. Las únicas opciones matemáticas para que ello no suceda pasan por una victoria de Pecco Bagnaia, segundo de la general, o que el francés acabe el domingo sumando tres puntos menos que su rival.

Dejando al margen lo que pueda hacer Fabio Quartararo, el único resultado que depende de Pecco para evitar el cierre de la pelea es una victoria.

“Lo único que puedo hacer es ganar para tratar de mantenerme vivo en la lucha”, admitió el joven corredor de Ducati. “52 puntos son muchos, pero vamos a intentarlo”, añadió.

Pecco logró la victoria con autoridad a finales de septiembre en este mismo circuito.

“Será diferente este fin de semana, la condiciones meteorológicas serán muy distintas, hará más frío y hay previsión de lluvia, pero tengo que apostar y darlo todo para la carrera del domingo”, expuso.

En su tercera temporada en la máxima categoría y primera como piloto oficial de Ducati, Bagnaia siente que ha cubierto más allá sus expectativas llevando el Mundial abierto hasta estas alturas.

“Por su puesto nuestra ambición siempre es mejorar carrera a carrera, pero en las dos últimas temporadas en MotoGP nunca estuve luchando por el campeonato. De hecho, tuve bastantes problemas, algunas caídas y una lesión con una fractura. Este año el objetivo era seguir con mi crecimiento y creo que tras el verano dimos un paso adelante, y últimamente otro más. Eso nos permite mantener un crecimiento que nos puede hacer aún mejores de cara al año que viene”, explicó.

Bagnaia fue uno de los protagonistas de la rueda de prensa previa al Gran Premio, en la que se debatió sobre el calendario provisional 2021, anunciado con 21 carreras, el más largo de la historia.

“Estaría muy bien que se confirmase el calendario, poder ir a los nuevos circuitos, a sitios como Australia (dos años sin ir) y todos esos países, estaría muy bien, ojalá”, valoró.

El hecho de que se disputen tantas carreras puede hacer perder un poco de exclusividad al campeonato, le plantearon.

“Si nos fijamos en la F1, tienen 23 carreras y la exclusividad es muy alta. No creo que eso vaya a cambiar, pero tal y como estamos ahora, el tiempo de descanso no es mucho. Está bien, pero para competir con una MotoGP tienes mucho estrés y menos tiempos de descanso no seria bueno”, advirtió.

Ducati anunció este mismo jueves que va a ser el suministrador de motos del campeonato eléctrico MotoE a partir de 2023.

“Me alegra la decisión de Ducati de asumir MotoE. Es un cambio, sin duda, pero la fábrica sabe muy bien cómo hacer motos. Personalmente no sé si me gustaría probar la nueva moto eléctrica”, zanjó el de Torino.

