Cargar el reproductor de audio

El líder de Ducati sufrió de lo lindo el fin de semana de Japón, lo que quedó plasmado en un monumental error al intentar adelantar, en la última vuelta, a Fabio Quartararo con un solo punto en juego. Este sábado, durante la Q2, el italiano parecía, en su primera salida, volver a las andadas y no ser capaz de cerrar una buena vuelta. Pero cuando todos los pilotos volvieron a pista, Pecco Bagnaia insistió, se quedó sobre el asfalto y logró cerrar una buena vuelta. Con el neumático nuevo, en la segunda salida, logró el tercer mejor tiempo, superar al francés y salir desde la primera fila para empezar a recuperar lo perdido en Motegi.

"Estoy más contento con el ritmo que con la vuelta rápida que he hecho, porque no ha sido demasiado limpia. Desgraciadamente, con el primer neumático no me sentí muy bien, porque resbalaba mucho. Eso puede pasar a veces, quizás no lo preparé bien en la vuelta de esa tanda. Estar en la primera fila era el objetivo principal de todos modos, así que estamos en una buena posición para mañana", dijo Pecco nada más acabarse la Q2.

"El ritmo de carrera ha sido muy bueno en el FP4, sobre todo porque en la última vuelta, con un neumático que tenía 26 giros, sólo he rodado a dos décimas del mejor tiempo que hice en la FP3 de la mañana, así que estoy contento", aseguró, pese a que deberá salir por detrás de Marco Bezzecchi, que logró su primer pole en MotoGP, y Jorge Martín, ambos con una Ducati.

"En la clasificación pensé que 1.29.7 ya era un gran tiempo, pero los otros dos hicieron un gran trabajo. Sin embargo, estoy contento por Bez y su primera pole", añadió.

Pese a que hasta la Q2 no ha podido sacar todo su potencial, Bagnaia no estaba tan atascado este fin de semana en Tailandia como lo estuvo en Japón.

"Ayer fue bien, porque en el FP2 habíamos dado un paso adelante y hoy hemos dado otro. El FP3 de esta mañana ha sido muy extraño, porque cuando ha llegado el momento del ataque al tiempo había una cola de seis o siete pilotos que iban muy despacio en la línea de carrera, luego había banderas amarillas, y eso no me ha permitido hacer la vuelta. Afortunadamente, sólo necesité el tiempo de ayer para entrar en la Q2. Pero la mejor sesión, y creo que la más importante de hoy, ha sido la FP4", argumentó.

Saliendo tercero y con dos Ducati delante, Bagnaia deberá plantear la estrategia de carrera, a la defensiva para que no le pase Quartararo, o atacando para meterle distancia.

"Hay que empezar, empujar, no rendirse nunca y llegar al final. Esta mañana, con el mismo neumático con el que he hecho toda la FP4, he hecho 1.31.1. Esta tarde he hecho 1.31.3 en la última vuelta, así que el consumo es mucho, pero el rendimiento sigue siendo muy similar y no será fácil poder apretar tanto durante toda la carrera. Creo que Fabio es el que tiene el ritmo más parecido al mío. Martín ha dado un paso adelante, pero en mi opinión Fabio es el más competitivo junto a nosotros", lanzó su pronostico el de Turín.