Bagnaia señala los puntos en los que aún debe mejorar tras tres podios seguidos

Si uno atiende a los resultados que está consiguiendo últimamente, lo cierto es que la temporada 2026 de Pecco Bagnaia se puede catalogar como muy positiva. Viniendo de su peor año en el Mundial de MotoGP, en el que casi nunca pudo encontrar sensaciones con la GP25, el italiano ha cosechado tres podios dominicales en las últimas carreras largas, a saber, tres terceros puestos en Barcelona (pese a verse involucrado en el accidente de Johann Zarco), Mugello y Balaton Park.

Pero, si escuchamos las declaraciones del corredor de Ducati, apuntan en otra dirección. Aunque Bagnaia claramente se encuentra mejor con la Desmosedici GP26, la realidad es que aún le queda trabajo para estar a su mejor nivel, el que le llevó a ganar dos títulos mundiales en la clase reina y a pelear por otro.

Un ejemplo fue el último Gran Premio de Hungría. Bagnaia dijo desde su llegada a la pista que iba a sufrir, habida cuenta de que es uno de los trazados que peor se adaptan a su estilo de pilotaje, con curvas pequeñas, estrechas y ratoneras. Señal de eso fue que tuvo que pasar por la Q1 en la clasificación, y que quedó noveno en la sprint. El accidente múltiple en la salida de la carrera larga le ayudó a maquillar el resultado final, con otro Top 3.

Sin embargo, el piamontés salió de Balaton Park con una idea clara de dónde tiene que mejorar aún, como explicó al término del fin de semana a 'Sky Sport MotoGP', la televisión que retransmite MotoGP en Italia.

"Es bueno haber terminado en el podio en Hungría porque, tal y como empecé el fin de semana, ha sido duro, muy duro para mí. Pero he conseguido puntos importantes y siempre hay que darlo todo, así que, en general, está bien", empezó desgranando el #63.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: MotoGP

"Hay que seguir trabajando, sin embargo, porque tengo una moto un poco inestable en los cambios de dirección: cuando le llega la carga, se me escapa la parte trasera, y eso ha sido una gran limitación aquí. Pero estamos trabajando en ello y poco a poco lo conseguiremos", siguió.

"Por cómo podía haber ido, sin duda el fin de semana ha ido mucho mejor de lo esperado. Por desgracia, me cuesta mucho este circuito de Balaton Park, es una de mis limitaciones. Tengo que trabajar mucho en ello porque, como ya dije el viernes, no es culpa de la moto, que va muy bien".

"En este circuito creo que no me habría sentido cómodo ni siquiera en mis mejores años. Así que tengo que concentrarme en este tipo de pistas, e intentar trabajar en el manejo de la moto en las curvas cerradas, porque en estos circuitos es fundamental, y en el futuro habrá otros así como Adelaida o Buenos Aires", dejó claro.

Ahora, el Mundial se dirigirá al Gran Premio de la República Checa, en Brno, un circuito en el que Bagnaia tiene mejores expectativas: "El año pasado, a pesar de las dificultades, en Brno salí desde la pole y fue un buen fin de semana. Sin embargo, será fundamental encontrar apoyo en el tren trasero, porque allí también hay muchos cambios de dirección. Es cierto que hay mucho agarre, pero el neumático se desgasta, así que tengo que dar un pequeño paso adelante. Pero es un trazado que me gusta muchísimo, y es genial poder volver a correr en un circuito así", cerró.