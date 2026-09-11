Bagnaia: "He probado la configuración y la electrónica de Márquez, pero todo sigue igual"

Pese a haber comenzado la temporada en un mar de dudas en torno a la GP26 de Ducati, Pecco Bagnaia parecía haber salido del agujero cuando encadenó, entre las carreras de Barcelona y Brno, antes del parón del verano, cuatro podios consecutivos, sumando 83 puntos en ese periodo de tiempo. Sin embargo, desde ahí, el corredor italiano se ha perdido completamente, sobre todo en las dos últimas carreras, en las que no ha sumado ni un solo punto. Bagna está octavo de la general, a más de cien puntos del líder, Jorge Martín.

La primera jornada del GP de San Marino no fue más que una continuidad de esa linea tan negativa que parece haber apresado al italiano, terminando el día 19, solo por delante de las Yamaha satélite de Jack Miller y Toprack Razgatlioglu, sin ninguna posibilidad de compararse con su compañero Marc Márquez, las Ducati de Alex Márquez o Fabio Di Giannantonio y, incluso hoy, la de Franco Morbidelli, todas en la Q2 directamente.

"Está extremadamente claro qué es lo que no hago en comparación con los demás, tanto como lo imposible que es entender el por qué", arrancó su interpretación de lo que sucede. "Soy el que desacelera menos de todas las Ducati, pero también soy el que ejerce más fuerza sobre el freno. A pesar de eso, no consigo parar la moto. También soy el que tiende a usar mejor el gas para gestionar el aceleración, pero también soy el que acelera menos. Ni siquiera el equipo consigue identificar el motivo", añadió.

Una situación que lleva a Bagnaia a vivir en el alambre al manillar de la moto. "Hoy han sido verdaderamente innumerables las veces que me he arriesgado a caerme, incluso yendo despacio, así que es una situación muy difícil, que se ha complicado mucho en las últimas tres carreras. Desde Silverstone en adelante ya no hemos conseguido hacer nada, y es muy extraño", expone. "Piloto la moto de manera muy defensiva porque, en cuanto intento forzar un poco más, me caigo. He estado a punto de caerme siete veces hoy, yendo muy despacio. Incluso en vueltas lentas. Es extraño, y hay que entender por qué", continuó engrosando el misterio.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Danilo Di Giovanni / Getty Images

Bagnaia no quiere lanzar la toalla y entiende que más abajo ya no puede caer. "Digamos que la situación es tan crítica que una mejora puede llegar. Cuando tienes que buscarle tres pies al gato es más difícil, mientras que cuando tienes que disparar al aire es más fácil. Digamos que los problemas son similares a los de principio de año, pero multiplicados por diez. Van tres carreras en las que no puedo pilotar, y en cuanto intento hacer algo más, me caigo. Es una situación muy difícil, tanto para mí como para el equipo".

Tampoco la puesta a punto de la moto se puede esgrimir para entender la situación.

"Todos vamos similares a nivel de set-up. Precisamente, para intentar entender por qué mi moto va así, he probado tanto la configuración como la electrónica de Marc, y también de Alex, pero la situación siempre es igual. Ese no es el problema. Desde Silverstone, la moto hace cosas realmente extrañas y no conseguimos entender el motivo".

Paradójicamente, Bagnaia tiene en su poder el récord absoluto de la pista, cuando logró la pole de 2024 bajando al 1.30.031, una vuelta con la que no puede compararse este viernes. "He comparado con la vuelta de quien va en cabeza ahora. Que pilota realmente bien…", piropeó a Marco Bezzecchi, el más rápido del día.