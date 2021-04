La polémica decisión de los comisarios el sábado de anular el tiempo que le habría dado la pole a Pecco Bagnaia en la Q2 por no aflojar cuando había bandera amarilla en pista, mandó al italiano hasta el 11º lugar de la parrilla en Portimao, limitando considerablemente sus aspiraciones para la carrera.

En la salida, esta vez las Ducati no pudieron aprovechar toda su potencia y el de Turín no ganó ninguna plaza. Bagnaia tardó en empezar a recuperar terreno y cuando llegó a las posiciones de delante Fabio Quartararo ya tenía la victoria en el bolsillo.

El de Turín se jugó la segunda plaza en las últimas cinco vueltas con Joan Mir, ganándole la partida y logrando su segundo podio del año. Para el #63, la decisión de los comisarios el sábado resultó determinante.

"El segundo puesto era lo máximo, porque la diferencia con Fabio era demasiado grande. Ayer perdimos la oportunidad de ganar. Si hubiera salido más adelante, quizá habría hecho lo mismo segundo, pero habría tenido más posibilidades de luchar. Fabio ha marcado un ritmo muy fuerte, que probablemente nadie esperaba", introdujo Bagnaia.

"Cuando llegué a Zarco, pensé que era posible subir al podio. Me imaginé que Joan estaba encima porque sentía su moto. Sabía que si me ponía delante de él en la última curva ya no podría adelantarme porque somos muy fuertes en aceleración. Las dos últimas vueltas me costó un poco porque había pedido mucho a los neumáticos. Pero estoy empezando a entender cómo manejarlos".

Bagnaia suma dos podios en tres carreras y se hace fuerte en el equipo oficial Ducati, más aún después del nuevo 'cero' por caída de su compañero Jack Miller. Ahora llegan pistas de su gusto y sueña con conseguir su primer triunfo en MotoGP.

"Espero que la primera victoria llegue pronto. Ahora vienen pistas que me gustan, como Jerez, Le Mans, Barcelona y Mugello. Intentaremos ser rápidos allí también y quizá llegue la primera victoria", apunta.

Con estos 20 puntos, el antiguo campeón de Moto2 se aupa a la segunda plaza de la tabla general, a 15 de Quartararo. Aún así, no quiere oír hablar de cosas mayores.

"No miro el campeonato, estoy contento de ser segundo y quiero seguir así. Creo que es un poco pronto para hablar del título porque es la primera vez que estoy en estas posiciones. Este año mi objetivo es ser consistente en todos los circuitos", remachó.

Las fotos del GP de Portugal 2021 de MotoGP

