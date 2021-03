Bagnaia: “El motor de la Ducati ha salvado mi podio”

Las Ducati salieron como misiles en Losail y Pecco Bagnaia se puso líder en la primera curva. Ahí aguantó durante 14 vueltas, hasta que a 8 del final dio cuenta de él Maverick Viñales. El italiano no pudo devolverle el golpe y a partir de ahí fue perdiendo fuelle.

Johann Zarco le pasaba una más tarde. Joan Mir, que venía remontando, también le superaba cuando restaban tres, lo que le dejaba virtualmente fuera del podio.

El campeón del mundo acariciaba la segunda posición tras a adelantar a Zarco a dos curvas para la meta, pero sobre la misma recta las dos Desmosedici desplegaron toda su potencia y abrasaron al de Suzuki.

El antiguo campeón del mundo de Moto2 veía la bandera a cuadros en tercera posición, consiguiendo así su segundo podio en MotoGP en su estreno en el equipo oficial de Borgo Panigale.

“El motor de la Ducati ha salvado mi podio", valoró Bagnaia. "He salido muy recto y con mucha tracción de la última curva y el adelantamiento era inevitable. El año pasado tuve muchos problemas, muchas caídas y empezar este nuevo capítulo de mi vida con un podio me permite estar muy sereno, afrontar el año con tranquilidad”.

A pesar de la alegría por estar entre los tres primeros, el piloto de Turín reconoce que ir en cabeza tantas vueltas no fue lo mejor para conservar neumáticos.

“Pienso que cambiaría de estrategia viendo la carrera. Pensaba que iba bien haciendo mi ritmo, pero estando delante tenía todo el viento y gastaba mucho la goma de atrás. El viento me empujaba fuera y tenía que usar mucho la rueda trasera. Después de que me pasara Zarco, he tenido que bajar el ritmo tres vueltas porque tenía muchos problemas con la goma de atrás, luego he atacado para mantenerme”, valoró.

Bagnaia arranca la temporada con un podio después de un difícil 2020 marcado por la importante lesión que sufrió en la República Checa.

“Me caí en Brno, me rompí la tibia. Hice un gran trabajo para volver, pero no podía hacer aeróbico, y eso me perjudicó en las carreras. Me cansaba mucho, intentaba hacer cosas y no podía. Sufrí mucho con el frío a final de temporada con la goma delantera”, zanjó.

Las fotos de Pecco Bagnaia en el Gran Premio de Qatar 2021 de MotoGP

