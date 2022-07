Bagnaia: "Lamento lo sucedido, soy prácticamente abstemio. Ha sido un error"

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Ducati, ganador de la última carrera celebrada hasta ahora, el Gran Premio de los Países Bajos, disfrutaba de unos días de vacaciones en Ibiza junto a unos amigos cuando sufrió, la madrugada del martes, un accidente mientras conducía. Un taxista alertó a la policía local que se presentó en la escena, procediendo con el protocolo habitual en estos casos. Afortunadamente, no hubo ni lesiones personales ni otras personas ni vehículos implicados.

Pecco Bagnaia, que dio positivo en el test de alcohol, regresó a Italia este miércoles, tal y como tenía previsto inicialmente, para iniciar la preparación de la segunda parte de la temporada, que arrancará el primer fin de semana de agosto en Silverstone.

Ya desde su domicilio, Bagnaia subió un post a sus redes sociales explicando lo sucedido y pidiendo perdón.

“A la salida de la discoteca, alrededor de las 3, en una rotonda terminé con las dos ruedas delanteras en una cuneta sin implicar a otros vehículos o personas. El control de alcoholemia hecho por parte de la Policía determinó que bebí por encima de lo que permite la ley española. Lamento mucho lo sucedido: yo soy prácticamente abstemio y ha sido un error que no tendría que haber cometido. Pido perdón y os aseguro que he aprendido la lección. Nunca hay que ponerse al volante si has bebido alcohol”, dice en su cuenta de instragram.

Bagnaia deberá afrontar ahora un juicio rápido en Ibiza, para el que puede asignar un abogado y un procurador, por lo que no está obligado a hacer acto de presencia. Tras superar el límite legal y penal, el corredor afrontará ahora un castigo mínimo de dos años de retirada de carnet en territorio español, además de una fuerte multa económica.