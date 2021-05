Bagnaia: “De haber muerto un piloto de MotoGP, no se habría corrido”

Los dos pilotos italianos fueron muy contundentes tras la carrera de este domingo en Mugello. La confirmación oficial del fallecimiento del joven piloto suizo, como consecuencia del accidente sufrido el sábado, llegó justo al término de la prueba de Moto3.

Los pilotos de Moto2 no tuvieron tiempo de conocer el trágico desenlace porque ya estaban listos para tomar la salida de la carrera de la categoría intermedia. En el caso de los de MotoGP, sin embargo, ellos sí que estuvieron dándole vueltas a lo sucedido durante un buen rato, antes de participar en el minuto de silencio colectivo, programado para diez minutos antes del inicio de la prueba de MotoGP. En ese estado mental, subirse a una moto y ponerse a 350 kilómetros por hora no es lo más apropiado, y así lo denunciaron los corredores de Ducati y KTM, respectivamente.

“Si ayer ya fue difícil concentrarse, hoy fue imposible. Se trata de uno de los peores días de mi vida. Pedí que no se corriera, porque no era correcto. Si hubiera sido un piloto de MotoGP quien hubiera muerto, no se habría corrido”, reconoció Bagnaia, que se fue al suelo a las primeras de cambio (vuelta 2), mientras circulaba al frente del pelotón.

“No me gusta que alguien haya decidido correr tras una noticia como esta. Hemos perdido a un piloto de 19 años, eso es algo muy difícil de aceptar, como también lo es que nos dejaran correr”, añadió el corredor de Torino, consciente de que este tipo de tragedias no afectan a todo el mundo por igual, y que probablemente por eso hubiera divergencias entre los integrantes la parrilla.

“En situaciones así, depende de las personas. Los hay quienes, por carácter, les afecta menos que a otros. En mi caso, soy muy sensible, puede que demasiado. Yo salí a correr sin estar para nada ni sereno ni concentrado. Creo que soy de los pocos pilotos que habría preferido no hacerlo. Diría que lo sucedido se ha tomado con demasiada ligereza”, subrayó el #63, secundado completamente por Petrucci.

“No sé si habríamos corrido de haberle pasado a un piloto de MotoGP. Me siento bastante sucio al haber competido pensando en su familia y en sus amigos”, opinó el corredor del equipo Tech3, que cruzó la meta el noveno, su segundo top ten seguido.

El sentimiento de indignación el #09 surgió el sábado, inmediatamente después de la caída que terminaría con la vida de Dupasquier. “Todo el mundo sabía de la gravedad de la situación ayer [por el sábado], cuando bajó un helicóptero a la pista y se estuvo tanto tiempo allí, casi sin darse prisa [insinúa que no había nada que hacer]. Después se elevó el helicóptero, en tres minutos abrieron el pit lane y pasamos por donde acababa de morirse un chico”, ahondó Petrucci, muy decepcionado: “Al menos podrían habernos reunido y preguntado, intercambiar opiniones”, valoro.

