Cómo Bagnaia y Bastianini no copiaron a Martín por el olor en Misano

La mala estrategia de Jorge Martín marcó el Gran Premio de San Marino de MotoGP. La lluvia que llevaba cayendo desde las 13:20 horas de la tarde, a pesar de que se esperaba para las 16:00, empezó a caer con más fuerza pasadas unas vueltas de las carreras principal. Ante esa coyuntura, el líder de la general pensó más en ganar la carrera que en el campeonato, como confesó después ante los medios, y entró a boxes para pasar de su moto de seco a la de mojado. Pero nadie le siguió.

Pecco Bagnaia, Marc Márquez y Enea Bastianini, los tres hombres que finalmente ocuparon el podio, se quedaron en pista, con la máquina preparada para seco. Pronto, la intensidad de la lluvia bajó. Y quedó claro que la estrategia del madrileño, así como de otros que también la habían seguido, era errónea. Martín no tardó en volver a boxes, para cambiar de nuevo a su Desmosedici inicial y volver a pista 15º, posición en la que terminó, y doblado.

Además de pensar más a corto plazo, al de Pramac le jugó en contra que no se conoce tan bien el circuito como sus rivales. Y es que los dos pilotos oficiales de Ducati confesaron tras el gran premio que tomaron la decisión de no entrar en boxes porque no había en el ambiente el olor especial que hay siempre cuando va a llover fuerte. Hay que recordar que Bagnaia se conoce a la perfección Misano, porque pilota allí en repetidas ocasiones junto a otros pilotos de la VR46 Riders Academy, y para Bastianini es su pista de casa, pues nació en la misma región que el trazado que lleva el nombre de Marco Simoncelli.

El vigente campeón del mundo explicó así su decisión en base al olor en el ambiente: "Está claro que yo quería ganar como fuera, pero en cuanto ha empezado a llover, he visto a Jorge entrando en el box, en el pitlane. Y me he dicho, 'no tengo que arriesgarme, no me va a quitar ningún punto'. El olor no era el de la lluvia, así que estaba seguro de que se trataba de alguna [nube suelta]".

"El jueves estaba lloviendo en el paddock, y el olor era fuerte. Es una cosa que conozco bien, y [el domingo] no olía así. Me asusté bastante porque vi la caída de Franco Morbidelli, y cuando se cayó frené más, y vi llegar a los que venían detrás", siguió.

"Aparte de eso, solo intentaba ser competitivo cuando empezó a llover, pero estaba viendo que Marc estaba llegando. Es el más valiente en estas condiciones, e intenté adelantarle estando detrás, pero no tuve una buena oportunidad de hacerlo. La única posibilidad era intentar lanzarme [a la desesperada], y esa no era la forma correcta", continuó, reconociendo la valentía de su futuro compañero de equipo en la escuadra oficial de Borgo Panigale.

Bastianini también tuvo unas palabras dedicadas al olor a lluvia fuerte: "Decidí quedarme en pista, porque aquí cuando empieza a llover, y lo hace de forma fuerte, la pista huele un poco a agua [de forma especial]. Y hoy no ha sido así. Además, estaba nublado, pero no demasiado. Pensé, 'vale, lloverá poco', y decidí continuar. Fue la elección correcta", finalizó.