Bagnaia: "No creo que Márquez estuviera pensando en 2015"

La lucha por el título de MotoGP está cada vez más tensa. Y es que a falta de tres grandes premios para el final es algo irremediable: la batalla sigue abierta entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín, y a pesar de que el español dobló su ventaja en Phillip Island sobre el italiano desde los 10 hasta los 20 puntos, todo parece indicar que el Mundial volverá a decidirse entre ambos en la última carrera, en Valencia, el fin de semana del 17 de noviembre.

Y más teniendo en cuenta que el vigente campeón confía en recortar esa distancia en los dos grandes premios que quedan en este triplete, Tailandia y Malasia, y que la batalla no es 'solamente' entre ellos, sino que hay que contar con jueces, como se vio en Phillip Island. Marc Márquez, ya con opciones muy remotas tras su caída en Indonesia, remató un fantástico fin de semana en Australia venciendo la carrera del domingo, y jugando inevitablemente un papel en quién se llevará la corona de la categoría reina en 2024.

Con su triunfo, el #93 provocó que Martín le recortara cinco puntos menos a Bagnaia, y favoreció que su futuro compañero de equipo limitara aún más los daños tras no encontrar sensaciones en la 16ª parada del calendario. La situación hizo que muchos, incluidos los pilotos, pensaran en lo que pasó en el mismo escenario en 2015, cuando Márquez venció por delante de Jorge Lorenzo e hizo que le recortara menos puntos a Valentino Rossi.

Pero eso no evitó que se desatara la gran polémica con el nueve veces campeón del mundo, que le acusó de jugar con él durante la carrera y, por consiguiente, de querer que perdiera el título para que lo ganara su compatriota, y más después de los incidentes que ya habían tenido entre ambos en Argentina y Assen de aquel año. Lo que ocurrió en Sepang y Valencia es por todos conocido.

En la rueda de prensa y en sus encuentros con los medios, tanto Bagnaia como Márquez hablaron de todo lo que ocurrió aquel año, ayudando a hacer una 'comparación' con la situación actual. El piamontés, precisamente, empezó preguntándole al ilerdense: "¿Me has hecho un favor?". El catalán, señalando a Martín, le contestó: ¡Hoy, sí! Le he quitado cinco puntos".

Bagnaia, posteriormente, comentó que no pensaba que Márquez estuviera pensando en lo que pasó en 2015: "Era más cuestión de que él quería la victoria. La posibilidad de victoria para él hoy era mayor. Porque el sábado Jorge era súper fuerte, pero hoy, es verdad que Marc ha fallado en la salida, pero su ritmo era más fuerte, y ha ganado. No creo que él estuviese pensando en 2015".

El propio Márquez también lanzó unas palabras sobre aquella polémica, y dejó claro que tanto en Australia 2015 como en Australia 2024 tenía claro su objetivo, y no pasaba por las famosas acusaciones de 'biscotto' que llegaron en Cheste.

"Soy un piloto en activo y prefiero no pensar en el pasado, pero como hace diez años aquí más o menos, he intentado hacer lo mismo que ya he hecho otras veces en Australia. No será la primera, y espero que tampoco la última vez: gestionar la carrera e intentarla ganar al final", comentó el multicampeón para finalizar.