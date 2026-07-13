Bagnaia: "No llego contento al parón; no hemos resuelto el problema que tenemos desde Tailandia"

El parón veraniego del Mundial de MotoGP, que arranca ahora tras la disputa del Gran Premio de Alemania, dejará mejores y peores sensaciones en la parrilla, en función de cómo le vaya el curso a cada piloto hasta ahora. Si hacemos en dos grupos entre los que han acabado satisfechos y los que no, Pecco Bagnaia será uno de los que esté en el segundo, al menos desde el punto de vista deportivo.

El piloto de Ducati salió de Sachsenring con una sexta posición en la carrera larga, después de batallar en las últimas vueltas con Jorge Martín, a quien finalmente no pudo rebasar. Fue mejor que su resultado anterior, en Assen, donde tuvo que retirarse por un problema mecánico en su Desmosedici. Pero no es eso lo que concentra las fuerzas del turinés y lo que le preocupa.

Para Bagnaia, lo que le impide estar conforme con su primera mitad de año es la falta de respuesta a los problemas que viene sufriendo desde que la temporada arrancó en Tailandia. Desde entonces, el italiano se ha estado quejando de falta de agarre trasero. Y ni él ni Ducati han encontrado para ello una solución, tal y como explicó este pasado domingo, al término del undécimo fin de semana de carreras de 2026.

"Parar hace falta, pero no llego contento al parón de verano, porque sé cuánto podría hacer y no estamos haciendo, así que me molesta un poco", empezó diciendo Bagnaia a los periodistas presentes en Sachsenring, entre ellos los de Motorsport.com, cuando se le pidió que hiciera balance de la parte inicial de la presente campaña.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Y se mojó cuando se le pidió que pusiera una nota: "5 y medio. Estamos mejorando mucho, pero no hemos resuelto el problema que tenemos desde la primera carrera, que es la falta de agarre trasero. Afortunadamente, en Ducati también está el equipo Gresini, que con Alex Márquez ha dado un paso adelante enorme desde Jerez. Esperamos poder entender cómo hacerlo también nosotros, quizá yendo en la misma dirección", dejó claro.

En cuanto a la carrera como tal, el italiano reconoció que se divirtió tratando de pasar al líder de la general: "Cuando estás en una lucha siempre te diviertes, independientemente de la posición. Vi que Martín también tenía bastantes dificultades con el neumático delantero y yo, en cambio, las tenía con el trasero".

"Por desgracia no conseguí encontrar el hueco para pasarle, pero para hacerlo habría tenido que arriesgarme a que nos cayéramos los dos, así que está bien así. Digamos que, visto el fin de semana, y las enormes dificultades que hemos tenido, un sexto y un séptimo puesto [domingo y sábado, respectivamente] son dos grandísimos resultados".

Por otra parte, lo que le sorprendió a Bagnaia en Sachsenring no fue tanto el doblete de su compañero de garaje, Marc Márquez, como la velocidad que encontró Alex, que parece haber resuelto los problemas de agarre trasero que también tenía, a diferencia del transalpino.

"Tengo que decir que Marc marcó la diferencia, como siempre en esta pista, pero Alex iba más fuerte, tenía más margen, y me ha sorprendido lo rápido que ha logrado ser aquí. Aparte de eso, esta es una pista en la que Marc consigue marcar la diferencia en dos o tres puntos, que le ponen en condiciones de poder gestionar mejor. Si no, no habría ganado 10 veces en MotoGP en esta pista", cerró.